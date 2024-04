“Ora so che dovrò morire, perché questa malattia non perdona, e il mio corpo è intrappolato su una carrozzina, il sangue non circola, perdo di peso. Ma l’unica cosa che mi accompagna è la mia danza la mia libertà di essere. Sono qui, ma io danzo con la mente, volo oltre le mie parole e il mio dolore. Io danzo il mio essere con la ricchezza che so di avere e che mi seguirà ovunque: quella di aver dato a me stesso la possibilità di esistere al di sopra della fatica e di aver imparato che se si prova stanchezza e fatica ballando, e se ci si siede per lo sforzo, se compatiamo i nostri piedi sanguinanti, se rincorriamo solo la meta e non comprendiamo il pieno e unico piacere di muoverci, non comprendiamo la profonda essenza della vita, dove il significato è nel suo divenire e non nell’apparire. Ogni uomo dovrebbe danzare, per tutta la vita. Non essere ballerino, ma danzare”. Si tratta di un passo estrapolato dalla “Lettera alla danza” scritta da Rudolf Nureyev nel corso dell’agonia causata dall’AIDS che lo condurrà alla morte. In questa lettera-testamento ripercorre la sua vita dedicata alla danza, la fatica della scuola dopo giornate di lavoro nei campi quando era ragazzo, i lunghi anni di studio senza grandi speranze di successo ma con un amore assoluto e incrollabile verso il ballo, il percorso che lo confermava nel fatto di dover danzare non per altro se non per quell’amore che lo avvicinava a se stesso perché, come scrive nella lettera, quando finalmente arrivava alla scuola “con l’odore di canfora, legno, calzamaglie, ero un’aquila sul tetto del mondo, ero il poeta tra i poeti, ero ovunque ed ero ogni cosa”. L’intensa testimonianza del grande ballerino ci offre l’opportunità di una riflessione fondamentale intorno al senso della vita e non già perché è stato un sommo artista, non per la fama e il successo, ma per il suo essere profondamente umano e un gigante nel momento della sua maggiore fragilità fisica, in punto di morte, quando il corpo non poteva regalargli la meravigliosa eleganza della danza, proprio in quell’istante ha saputo cogliere la meravigliosa occasione di bellezza che è la vita in una forma definitiva che è quella dell’amore come è chiaro nelle sue righe: “È la legge dell’amore: si ama perché si sente il bisogno di farlo, non per ottenere qualcosa o essere ricambiati, altrimenti si è destinati all’infelicità”.

Come non pensare alle parole di Nietzsche nello Zarathustra quando in “Del leggere e dello scrivere” afferma: “Io crederei solo a un Dio che sapesse danzare”. La profondità del pensiero nietzscheano sviluppa, ante litteram, l’intuizione di Nureyev poiché transvaluta rovesciandolo il rapporto tra la leggerezza della danza e la pesantezza dello spirito di gravità, ma andiamo per ordine. Nel discorso preso in esame il pensatore tedesco contrappone al Dio cristiano, serio, severo, aggrottato censore e, di conseguenza, giudice di peccati umani, il dionisiaco “dio danzante”, libero, al di sopra del peccato, incapace alla condanna, al giudizio, all’ingenerare sensi di colpa che però, e questo è importante, nulla ha a che vedere con l’antitesi classica del mondo cristiano, il diavolo, già, perché Satana è di fatto l’altra faccia di una sola idea di divino, Satana è il dio di ciò che è espressione di Dio, il peccato, la colpa, l’infrazione. La transvalutazione nietzscheana si declina in una prospettiva molto più oltreumana nella quale il dio del peccato, nelle sue due facce, non ha ragione d’essere, viene confinata nello “spirito di gravità” che abbassa l’uomo a una mediocrità nella quale hanno motivo d’esistere il peccato e la sua condanna. Il “dio che danza” è riconoscibile nelle fattezze dell’oltre uomo, quello che saprà esprimere la propria volontà di potenza non nella mediocre prospettiva dell’uomo del mondo cristiano, che è lo stesso di quello di ogni religione convenzionale, conflittuale, censoria, arrogante, cioè nell’esercizio del potere su un antagonista, ma nell’esprimere la sua energia nell’atto più umanamente divino del quale disponiamo: la creazione.

Poco oltre, nello stesso brano, possiamo leggere: “Ho imparato a camminare: da allora faccio in modo di correre. Ho imparato a volare; da allora non aspetto di essere urtato per muovermi dal mio posto. Ora sono leggero, ora volo, ora mi vedo sotto di me, ora è un dio che si serve di me per danzare”, con il massimo rispetto e assoluta modestia mi permetto di aggiungere “ora io sono dio poiché creo il mio danzare”. È facile e utile ora ritornare a un momento della citazione di apertura quando Nureyev afferma che il significato della vita è nel suo divenire e non nel suo apparire. Le conclusioni del grande ballerino si connotano di una natura privata, sono strettamente connesse all’esperienza personale, cosa per altro che spesso occorre anche ai filosofi di professione, ma a tale livello permane, privata, profonda ma personale, nel pensiero nietzscheano assurge a valore filosofico fino a fargli affermare “divieni te stesso”. La qualità di chi siamo non è riconoscibile nella caducità esteriore di ciò che è fruibile ai molti, ma nel percorso intimo che ci cambia e ci conferma a ogni passo, è nel coraggio di rischiare, di sbagliare, di credere, insomma, di amare la vita che ci attraversa e che cresce al crescere del nostro coraggio di viverla. Ecco perché la componente creativa è così importante, è la peculiarità dell’animale che parla, è l’espressione più alta della volontà di potenza, assumere la responsabilità dell’essere in quanto espressione del mio coraggio di viverlo. Troppo spesso si è confuso il vitalismo con la vitalità, così Nureyev e, ancor di più, l’oltre uomo divengono conferma che non è così determinante la forza fisica, l’energia giovanile che certo può esserne una forma ma che tanto disperde il flusso vitale in miriadi di rivoli ben presto sterili, sto parlando della capacità della mente di sollevarsi al di sopra delle contingenze e che, nei viaggiatori saggi, è spesso una conquista matura.

L’esortazione diviene allora “danza col pensiero”, ciò che nelle parole di Nureyev è espresso con “Non essere ballerino, ma danzare”. Non si tratta di sublimare il corpo, anzi, lo si deve essere amato e vissuto profondamente, proprio per poter andare oltre. Allora si scoprirà che tutta la vita è un passo di danza, ininterrotto, sempre diverso nella sua perennità, si potrà cogliere e ri-conoscere la danza in ogni essere, in ogni altro “animale che parla danzando”, comprendere che la forma del movimento, del pensiero, dell’essere diveniente è occasione e non mai definitiva sclerosi. Solo chi impara a giocare con la forma, che per sua essenza è contingente, potrà lanciare il proprio sguardo nelle profondità dove le forme si annullano per sussurrare verità libere dal dover essere. “Chi sale sulla montagna più alta ride di tutti i drammi seri e faceti”, afferma Nietzsche, il danzante, l’uomo dio che balla, può ridere ed essere al contempo elevato così da poter osservare, dalle sue altitudini, con la leggerezza che è nella sua natura, le maggiori profondità. Certo, è opportuno arrivare al fondo, e si sa, chi non sa arrivare al fondo crede e o afferma che il fondo non esiste, ma che importa di simile pubblico? Possiamo ancora ricorrere all’incipit di “Del leggere e dello scrivere”: “Di tutto quanto è scritto amo solo quello che uno scrive col proprio sangue. Scrivi col sangue e apprenderai che il sangue è spirito. […] Chi conosce il lettore non fa più nulla per il lettore. Ancora un secolo di lettori e perfino lo spirito puzzerà”. L’invito del filosofo non è solo rivolto a chi scrive poiché scrivere, in senso profondo, è vivere, anche se resta pur valido come vademecum per gli scrittori. Chi vive per il pubblico, chi danza per l’applauso, chi ama per averne ritorno è destinato all’infelicità, chi afferra la propria vita per il bavero avrà modo di farla inginocchiare davanti a sé ma in così facendo potrà avvicinarla per baciarla profonda sulla bocca poiché è questo ciò che anch’essa desidera.

