Letimbro in bilico, mister Oliva: “Momento difficile ma niente paura. Auspico che Old Boys non faccia sconti”

Una giornata di campionato e un playout probabile. La Letimbro è in lotta con le genovesi Rossiglionese e Lido Square per rimanere in Prima Categoria. Due si salveranno, per una sarà Seconda Categoria. La classifica recita Letimbro 23, Rossiglionese 21, Lido Square 19. Le partite sono Letimbro – Spotornese, Rossiglionese – Old Boys Rensen, Lido Square – Multedo. Spotornese e Old Boys non hanno più nulla da chiedere al campionato, il Multedo ha una flebile speranza di vincere i playoff senza disputarli se vincesse e il Savona non battesse la Vadese.

Il regolamento recita: “Qualora, al termine del campionato, il distacco tra la penultima classificata e la terzultima classificata sia pari o superiore a 5 punti, il play out del girone non verrà disputato e la squadre classificata al penultimo posto retrocederà direttamente al Campionato di Seconda Categoria”. Quindi la combinazione salvezza diretta per la Letimbro sarebbe pari/vittoria contro Spotornese, vittoria della Rossiglionese e sconfitta del Lido Square. Altrimenti, sarebbe già buono mantenere la posizione, anche pareggiando, e giocare la semifinale playout in casa e con due risultati su tre.

Domenica è arrivata una brutta sconfitta per 3 a 1 contro il Città di Savona. La Letimbro ha approcciato male la gara subendo un goal a freddo da Fancellu e poi il raddoppio biancoblù con Rapetti poco prima della mezzora. Mister Maurizio Oliva ha riconosciuto la prestazione sottotono pur dando il meriti alla formazione biancoblù. Ha poi sottolineato come la squadra fosse in emergenza con soli 14 giocatori utilizzabili e le assenze pesanti di Lanzarotti (da tre giornate) e Mencacci. Può subentrare un po’ di paura in questi casi quando tutto gira male? No, nessuna paura secondo l’allenatore, che guarda comunque con fiducia nella propria squadra, prima di domenica autrice di buone prove contro Multedo e Speranza.

L’allenatore non si aspetta regali dalla Spotornese, già salva e senza obiettivi, e auspica che anche l’Old Boys Rensen (da domenica salvo) non faccia sconti alla Rossiglionese.