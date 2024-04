Lega Navale Italiana, la sezione di Finale organizza l’open day

Finale Ligure. Nei giorni 11, 12, 25 e 26 maggio la Lega Navale Italiana sezione di Finale Ligure, nell’ambito della promozione sociale, organizza l’open day per promuovere e salvaguardare l’ambiente marino circostante.

“Per entrambi i weekend – spiegano i promotori dell’iniziativa – sarà possibile per tutti gli interessati, previa prenotazione via mail al seguente indirizzo finaleligure@leganavale.it, partecipare alle attività quali escursioni in canoa o deriva per ammirare la bellezza della nostra costa.

L’invito è rivolto a chiunque abbia il piacere di scoprire la bellezza del mare”.

Il logo dell’iniziativa