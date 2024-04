Latte Tigullio Centro Latte Rapallo celebra il suo 70^ anniversario con la manifestazione “Latte in Festa”

Rapallo.La prescinseùa, antica cagliata genovese la cui epopea millenaria si può ritrovare negli annali storici che testimoniano come fosse l’unico dono che era consentito ricevere al Doge di Genova. La sua storia, la sua attualità, le molte ricette e i molteplici usi che se ne possono fare nell’ambito della gastronomia ligure e genovese di tradizione ma non solo. Ma anche il fatto che essa è un prodotto “Genova Gourmet“, certificato dalla Camera di Commercio di Genova. Saranno questi alcuni degli aspetti che verranno discussi nel corso del convegno “Dal latte alla prescinseùa, dalla prescinseùa al piatto” che si svolgerà domenica 21 aprile (ore 16.00) nell’ambito della giornata dedicata ai festeggiamenti che Latte Tigullio Centro Latte Rapallo ha organizzato per omaggiare i 70 anni dello storico stabilimento di Rapallo.

All’incontro pubblico, condotto dal giornalista enogastronomico Marco Benvenuto, parteciperanno tanti “amici” della prescinseùa. Verranno affrontati i segreti della realizzazione di questo formaggio così semplice ma così gustoso. Si parlerà della storia della prescinseùa e di come essa si perda, davvero, nella notte dei tempi. Sarà interessante vedere come sia possibile raccontarne le sfaccettature addirittura con una degustazione mirata. E poi spazio agli utilizzi innovativi che della prescinseùa fanno ormai gli chef più quotati, senza dimenticare che la prescinseùa è sempre alla base delle gustosissime torte salate della tradizione, a partire dall’insuperabile torta pasqualina. Al dibattito interverranno: Maurizio Sentieri, già docente di Storia dell’Alimentazione, Enrico Sala, enogastronomo, Riccardo Collu. Delegato Onaf Genova, per Latte Tigullio Centro Latte Rapallo Mario Restano, direttore marketing, Paolo Bellone, responsabile produzione prescinseùa, Olindo Mazzotti biologo responsabile Controllo Qualità e dell’azienda agricola Dolce Fiorita Simone Altemani.

Dalla teoria alla pratica…Nel corso della giornata ci saranno tre show cooking curati dagli alunni dell’Istituto Alberghiero Marco Polo di Camogli che realizzeranno tre piatti a base di prescinsêua. Alle 11.00 sarà la volta di un risotto prescinsêua e fiori di zucca croccante. Si proseguirà alle 15.00 con la realizzazione di goncchi ripieni al pesto e spuma di prescinsêua. Infine, alle 17.00, la realizzazione di una cheesecake di focaccia rafferma e crema di prescinsêua.

Durante la giornata sarà presente anche lo Chef Alessandro Dentone, Presidente Liguria della Federazione Italiana Cuochi che negli anni ha creato tanti piatti gourmet a base di prescinseùa.

Sempre in tema di novità, proprio nell’occasione della festa in onore dei 70 anni dello stabilimento di Rapallo, ci sarà l’inaugurazione della nuova linea di produzione e confezionamento della prescinsêua.

Il programma di domenica 21 aprile:

– 10.00 Saluti istituzionali, inaugurazione con taglio del nastro e concerto del Corpo Bandistico Città di Rapallo.

– 11.00 Show Cooking degli allievi dell’Istituto Alberghiero Marco Polo Camogli.

– 12.00 Concerto di campane.

– 12.00-17.00 Servizio ristorazione (pranzo e merenda).

-15.00 Show Cooking degli allievi dell’Istituto Alberghiero Marco Polo Camogli.

– 16.00 Convegno “Dal latte alla prescinsêua, dalla prescinsêua al piatto”. –

17.00 Show Cooking degli allievi dell’Istituto Alberghiero Marco Polo Camogli. 18.00 Chiusura evento e saluti.

Un po’ di storia

Era il 1954 quando a Santa Maria del Campo, una frazione di Rapallo, nasceva un piccolo centro per la lavorazione del latte. Da allora sono passati 70 anni e quella che era una ditta a conduzione famigliare è diventata oggi una solida realtà imprenditoriale (adesso parte del gruppo Centrale del Latte d’Italia – Newlat Food S.p.A.) che distribuisce i propri prodotti a marchio «Tigullio» nella provincia di Genova, Savona, La Spezia, oltre che nel Levante, arrivando a toccare più di 2.500 punti vendita in tutta la regione Liguria. Una crescita importante che è stata frutto di un impegno e di una passione volti a garantire il rigido controllo delle materie prime, la freschezza e la genuinità dei prodotti con una continua e scrupolosa attenzione alle mutevoli esigenze e gusti del consumatore. Latte in Festa, un’altra nuova iniziativa che va nella direzione di promuovere e valorizzare il territorio di origine e che si aggiunge alle campagne di educazione alimentare e sostenibilità ambientale, sponsorizzazioni culturali e manifestazioni sportive promosse negli anni dal Centro Latte Rapallo, a testimonianza della qualità e della passione che Latte Tigullio ha nella quotidianità del rapporto con clienti e consumatori.