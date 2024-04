Laigueglia: si avvicina il Memorial Marco Foschi, trail “Tra mare e cielo”

Laigueglia domenica 5 maggio ospiterà il Memorial Marco Foschi per il trail “Tra mare e cielo” promosso da QuiLaigueglia, Csen e Comune. Si correrà tra mare e cielo in una giornata che si preannuncia spettacolare per il palcoscenico e per la presenza di atleti. Un evento che avrà come teatro i sentieri della collina di Laigueglia, Alassio e Andora con partenza e arrivo dall’arenile del borgo con un fine benefico. Il ricavato della manifestazione verrà devoluto in beneficienza a Odv Sono sempre io Hospice Centro Misericordia M.G. Rossello Savona.

«Il Comune – sottolinea il consigliere con delega allo Sport Lino Bersani – partecipa con entusiasmo a tutte le iniziative che avvicinano gli amanti dello sport all’aria aperta. Laigueglia, da sempre, è annoverata tra le località turistiche impegnata nella valorizzazione del wellness, dell’ambiente e quindi dell’outdoor. La manifestazione di quest’anno, inoltre, ha un valore ancora più prestigioso: una finalità benefica che sosteniamo con forza per aiutare le persone che hanno bisogno di cure e l’amico Marco Foschi, figlio dell’ex assessore comunale Orazio. Una persona generoso e disponibile che amava molto lo sport. Marco esternava così la sua voglia di vita che ha trasmesso agli amici che ora vogliono giustamente mantenerne vivo il ricordo».

L’evento prevede due modalità differenti di partecipazione: il trail di 25 chilometri con un dislivello di 1000 metri. Si partirà alle 9 e il tempo massimo per chiudere il trail è di 5 ore. La partecipazione è consentita ai tesserati e solo con presentazione del certificato medico; prevista anche una versione non agonistica dell’evento di 8 chilometri ed un dislivello di 350 metri. Si tratta di una passeggiata ludico-sportiva aperta a tutti.

Tra l’altro, lungo il percorso, saranno predisposti alcuni punti di ristoro idrico. Prevista anche la consegna di un pacco gara ricordo. Dopo la gara immancabile sarà l’appuntamento con il “pasta party” per tutti i partecipanti in collaborazione con QuiLaigueglia-Rete d’Impresa.