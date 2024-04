Laigueglia, edizione da record per la rassegna organizzata da Riviera Beach Volley

Laigueglia. Successo straordinario per i 24 campi targati Riviera Beach Volley a Laigueglia. La rassegna Back to sea 2 ha infatti strappato due record storici in entrambi i week end previsti nel borgo saraceno: la tappa di campionato italiano di società Fipav in collaborazione con Beach Volley Training (quattro scudetti nazionali nella categoria) è stata la più grande di Italia per numero coppie, oltre duecento, mentre con lo Spring Beach Camp, co-organizzato con Cus Torino, Mba Milano e Under Beach di Novara e altre 10 società di beach volley, si è sforato i trecento partecipanti agli allenamenti, 70 partecipanti al torneo baraonda, 150 coppie di training game e 85 coppie di campionato per società

Grande ilarità alle premiazioni svoltesi presso il pub “Il convivio”. Numeri mai visti in Liguria che hanno visto anche grazie al “Family Beach” tantissime famiglie con bimbi sopraggiungere da tutta Italia. Come nel caso di un gruppo milanese composte da 20 atleti e oltre 17 bambini con rispettivi papà e mamme al seguito di ogni giornata. All’insegna del gioco ricreativo e dell’inclusività.

Nonostante il tempo variabile grandissima la soddisfazione per il teamwork del Riviera Beach Volley. “Tengo a ringraziare sentitamente uno ad uno tutti i ragazzi dello staff – spiega Alessio Marri, presidente del Riviera Beach Volley – i due Andrea, Giovi, Pietro, Alessandro, Edoardo, William, Alberto, Carmine, Enrico, in meno di 10 persone abbiamo scritto una pagina storica di questo meraviglioso sport che è il beach volley”. Laigueglia conferma così le sue incredibili potenzialità per gli sport su sabbia in periodi destagionalizzati grazie al suo arenile, impareggiabile per gli spazi in tutta Liguria, in un contesto architettonico unico nel suo genere come le piazzette e le vie del suo meraviglioso centro storico.

“Laigueglia – dicono dall’amministrazione comunale – è stata il palcoscenico di una settimana che ha visto la partecipazione di moltissimi bambini e delle loro famiglie grazie al torneo di beach volley sulle nostre spiagge. Un evento che ha catturato l’attenzione anche della Rai che ha trasmesso, durante il telegiornale di sabato scorso, alcune immagini della manifestazione con squadre provenienti da diverse città del nord Italia che hanno apprezzato la bellezza del nostro borgo”.

Appuntamento conclusivo della rassegna “Back to the beach 2” ad Albissola Marina a metà maggio con due tappe gold del campionato italiano per società e un B13000 maschile che vedrà schierarsi i giocatori più forti di Italia.