La storica Fiat 500 di Sandro Pertini esposta nell’atrio della sede di Regione Liguria

Liguria. Verrà esposta domani nell’atrio del consiglio regionale della Liguria, in via Fieschi, la Fiat 500 rossa appartenuta al presidente della Repubblica Sandro Pertini.

L’iniziativa

L’iniziativa, promossa dal consiglio regionale della Liguria e dall’ente Stati Generali del Patrimonio Italiano, è inserita nel programma delle città presidenziali e segue le tappe di Modena, dove Pertini si laureò in giurisprudenza, e di Stella dove nacque. Rappresenta un omaggio al presidente Pertini ma anche al motorismo storico che in Liguria conta una dozzina di sodalizi, tra i quali anche il Fiat 500 Club Italia, con migliaia tra appassionati e collezionisti. Tra gli enti che la sostengono l’Anci Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia, il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, il Comune di Torino, il Comune di Stella, la Fondazione Sandro Pertini e l’Associazione Sandro Pertini.

La cerimonia

Alle ore 15 è prevista una cerimonia di presentazione alla quale saranno presidenti il vice presidente del consiglio regionale della Liguria Armando Sanna, il presidente dell’ente Stati Generali del Patrimonio Italiano Ivan Drogo Inglese, il sindaco di Stella Andrea Castellini, la presidente dell’Associazione Sandro Pertini Elisabetta Favetta, il consigliere federale dell’Asi Automotoclub Italiano Carlo Ruggeri e il presidente del Fiat 500 Club Italia Domenico Romano.

L’auto rossa

E’ una Fiat 500 con carrozzeria di colore rosso. Sandro Pertini non aveva la patente e quindi era compito della moglie Carla Voltolina accompagnarlo con questa auto. Alla morte della vedova Pertini nel 2005 l’auto venne donata al Comune di Torino, dove era nata, che la consegnò al Museo Nazionale dell’Automobile per custodirla ed esporla al pubblico.

I luoghi intitolati al presidente Pertini

La sala del consiglio regionale è intitolata proprio al presidente Sandro Pertini mentre il Comune di Genova ha dedicato a lui il largo adiacente piazza De Ferrari. Sempre a lui è intitolato il liceo che si trova nel quartiere della Foce.

I luoghi cari a Pertini

A Genova ci sono due luoghi ai quali il presidente era molto legato. Si tratta del Caffè Mangini in piazza Corvetto e del Ristorante da Rina in Mura delle Grazie condotto per lunghi anni da Caterina Rapetti Traverso.