La storia “L’unione fa la forza” vince il concorso “Una favola per salvare il mare” di Assonautica

Savona. Sabato 27 aprile presso la Sala Chiamata del Porto di Savona – Circolo “Pippo Rebagliati” è avvenuta la premiazione del concorso “Una favola per salvare il mare”, indetto da Assonautica Provinciale di Savona per il cinquantenario della costituzione dell’associazione (1974-2024) e rivolto alle quarte e quinte classi della scuola primaria.

Dopo l’introduzione del presidente Giovanni Bauckneht, la parola è passata a Sara Brizzo e Massimo Sprio, assessori del Comune di Albisola Superiore, e a Francesco Rossello, assessore del Comune di Savona. Tutti hanno elogiato Assonautica “per le molteplici iniziative sociali e hanno ringraziato i bambini che si sono impegnati dimostrando di essere consapevoli del fatto che ognuno deve fare qualcosa per la salvaguardia del nostro mare, a qualsiasi età. I bambini erano molto attenti, coscienti del fatto che quando si parla di tutela dell’ambiente si sta parlando di salvaguardare il loro futuro”.

Si è passati poi alla premiazione delle tre favole selezionate da una giuria interna di Assonautica. Prima classificata “L’unione fa la forza”, ideata e scritta da Stella Cuvato, Giulia Gallo e Martina Ottonello, alunne della classe 4A della scuola primaria Della Rovere di Albisola Superiore. Una storia d’inquinamento che ruota intorno a una famiglia di pesci che abita a Pescilandia e che vive una vita normale fino a quando in TV il giornalista Pesciolotto avvisa che il mare si sta rovinando a causa degli uomini che vivono sulla terraferma. Fortunatamente, con l’aiuto di tutti gli abitanti di Pescilandia, si giunge a un lieto fine. Al secondo posto si è classificata la classe 5C della scuola Mazzini di Savona, con la favola “C’è un mare da salvare” di Emili Wang” di Asia Aldanese e Perlleshi Xhensila, Al terzo posto la favola “La principessa Corallo” autori Beatrice Barone classe quarta e Leonardo Bozzo classe quinta della pluriclasse di Mioglia.

Tutte le favole premiate sono state lette ed hanno ricevuto calorissimi applausi. Per le tre scolaresche a cui appartengono i piccoli autori è stato previsto un premio davvero speciale: il biglietto per partecipare, tutte insieme, a un’uscita in mare nel “Santuario dei cetacei” con gli insegnanti e un biologo marino, su imbarcazione BMC SEA.

La scelta di Assonautica di premiare le classi intere anziché gli autori delle favole è stata molto apprezzata. Complessivamente circa 50 bambini usciranno in mare per avvistare i cetacei! Un’esperienza unica nel Santuario Pelagos alla ricerca di Delfini, Balenottere e tanto altro, sarà sicuramente una splendida avventura per tutti i partecipanti.