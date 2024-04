Savona. Nella giornata del 10 aprile, presso il Campus Universitario di Savona, si è celebrato il 172° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, un momento speciale per riflettere sull’importanza di questa istituzione nel tessuto sociale italiano.

“L’anno appena trascorso ha visto la Polizia di Stato impegnata in prima linea nell’attività di prevenzione e repressione dei reati, oltre che nei settori di tutela dell’Ordine e Sicurezza Pubblica e di polizia amministrativa. Oggi più che mai la Polizia di Stato si pone come autentico e solido presidio di sicurezza, necessario per rendere concreto il libero esercizio dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione ed assicurare le migliori condizioni di vivibilità, interfacciandosi quotidianamente con i bisogni della gente. E’ questo il nostro #essercisempre”, afferma il Questore di Savona Alessandra Simone”.

Queste parole del Questore Alessandra Simone riflettono l’importanza e la dedizione con cui la Polizia di Stato opera quotidianamente per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini italiani.

Ma l’anniversario di quest’anno ha avuto un significato particolare, poiché è stato anche un momento per riconoscere e celebrare la collaborazione tra le istituzioni e la comunità. È stato un momento in cui gli sforzi congiunti hanno portato a risultati tangibili e significativi per il miglioramento della qualità della vita all’interno della nostra società.

In occasione di questa festa, Michelle Alpi, rappresentante dell’Istituto Professionale “Mazzini Da Vinci”, ha condiviso un progetto straordinario realizzato da un gruppo di studenti dell’istituto dei percorsi operatore grafico ipermediale e design per la comunicazione visiva e pubblicitaria. Questo progetto ha avuto un impatto profondo, poiché ha dimostrato l’importanza della collaborazione e del sostegno reciproco tra le istituzioni educative e le forze dell’ordine, in particolare la Polizia di Stato.

“È stato un momento in cui abbiamo compreso l’importanza della collaborazione e del supporto reciproco. L’esperienza di lavorare sul set di un cortometraggio presso la questura è stata memorabile. È stata un’opportunità unica non solo per mettere in pratica le nostre abilità creative, ma anche per conoscere il senso di responsabilità e le regole con cui dobbiamo rapportarci per diventare cittadini consapevoli e responsabili del domani”, ha dichiarato Michelle.

Questo progetto non solo ha permesso agli studenti di esprimere la propria creatività, ma ha anche facilitato un dialogo costruttivo tra le generazioni e le istituzioni, creando un ponte importante tra la comunità e le forze dell’ordine.

Infine, la classe ha espresso un sentito ringraziamento al Dirigente scolastico Mauro Ferrando e ai professori Crudele, Galati e Bacchiarello per aver reso possibile questa esperienza educativa, nonché al Questore Alessandra Simona e al personale della Polizia di Stato di Savona per il loro prezioso contributo e supporto nel realizzare questo progetto che sperano possa sensibilizzare e ispirare altre persone.

In conclusione, l’anniversario della Polizia di Stato non è solo un momento per celebrare il passato, ma anche per guardare al futuro con fiducia e determinazione, consapevoli che solo attraverso la collaborazione e il sostegno reciproco possiamo costruire una società più sicura e prospera per tutti.