Albenga. E’ stata inaugurata, in occasione del 25esimo anniversario dall’attivazione del servizio di automedica, il nuovo mezzo Sierra2 dislocato ad Albenga, con una speciale dedica al Dott. Matteo Grollero che è stato medico per anni del 118 ingauno e che ha lasciato il segno nei cuori dei colleghi di Sierra 2 e dei militi delle pubbliche assistenze che hanno collaborato con lui.

Il medico, chiamato amichevolmente ‘Megu, si è spento a soli 38 anni.

La cerimonia si è svolta di fronte alla sede della Croce Bianca di Albenga in piazza Petrarca con i saluti del presidente Dino Ardoino e delle autorità intervenute. Oltre al ricordo del medico Grollero, la benedizione del mezzo da parte di S.E. Mons. Guglielmo Borghetti Vescovo della Diocesi Albenga-Imperia.

Infine, uno speciale riconoscimento agli autisti volontari del servizio di automedica.

Il nuovo mezzo in dotazione alla pubblica assistenza albenganese è dotato di attrezzature portatili e operatori sanitari qualificati da impiegare direttamente sul luogo degli interventi, tutti i giorni, 24 ore su 24.

La nuova automedica Sierra 2 di Albenga intitolata al dott. Matteo Grollero

Le parole del presidente della Croce Bianca di Albenga Dino Ardoino: “Matteo Grollero, per noi era e sará sempre ‘u’megu’. Un grande professionista e un grande amico, con un cuore enorme. Un medico di emergenza che, quando la situazione lo consentiva, sapeva sedersi al tavolo e parlare con pazienti e famiglie. Un compagno che aveva sempre un sorriso e una parola buona per tutti. La sua è stata una storia di bontà e sensibilità che non potrà mai finire, ma proseguirà ogni volta che Sierra 2 partirà e correrà ad aiutare il prossimo”.

Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis: “Un grazie ai militi: loro concedono alla comunità il loro bene più prezioso, il tempo, che sottraggono alla propria vita e alle proprie famiglie per il bene comune. Sono veri eroi e questo si dimentica troppo spesso: si spendono per noi, dobbiamo provare a fare qualcosa anche noi per loro. Io sono alla fine del mio primo mandato e bisogna fare un bilancio: ripenso ai momenti difficili, come gli anni del Covid”.

“Ricordo le notti segnate da un silenzio spettrale, interrotto solo dalle sirene delle ambulanze. Abbiamo superato quel momento con la speranza che la sanità e il mondo sarebbero diventati migliori, ma oggi purtroppo ci è stata restituita una sanità che non è all’altezza delle nostre esigenze”.

E il primo cittadino ingauno ha aggiunto: “È proprio su questo tema che stiamo combattendo per porre un freno a questa deriva che al momento appare inarrestabile. Ma noi continueremo comunque a mettercela tutta. In questa battaglia Matteo Grollero sarebbe stato con noi in prima fila. Per me è una giornata particolarmente difficile: parlare di lui per me non è semplice, non ci legava solo l’essere colleghi, ma eravamo amici”.

“La nostra amicizia è nata condividendo una passione, quella per la bicicletta: ci incontravamo sempre sulla strada che da Albenga conduce a Ranzo e proseguivamo insieme, parlavamo a lungo e di tutto. Ancora oggi quando vado in bici alle volte mi sembra di vederlo. Persone che conserviamo nel cuore, come lui, vivono per sempre” ha concluso Tomatis.