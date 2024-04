La lista di centro sinistra “Scelgo Finale” candida a sindaco Simona Simonetti

Finale Ligure. Il gruppo “Scelgo Finale” riunitosi nella serata di ieri, confermando la coalizione già espressa, e in rappresentanza di una lista di centro sinistra allargata, lancia la candidatura a sindaco di Simona Simonetti.

La lista è composta da “Europa Verde”, “Sinistra Italiana”, “Rifondazione Comunista”, “Partito Socialista Italiano”, unitamente ai gruppi civici “Per Finale”, e “Finalesi in Movimento 2024” (attivisti del Movimento 5 Stelle).

“La coalizione vuole essere e rappresentare il fronte riformista, progressista, ecologista, antifascista, impegnato nel sociale e nel volontariato, unitariamente, per rappresentare al meglio la comunità finalese nella sua interezza” affermano dalla lista in corsa per le prossime elezioni comunali finalesi.

Per Simona Simonetti non è la prima sfida elettorale per la conquista della poltrona di primo cittadino a Finale, già candidata sindaco nel 2014: è stata consigliere comunale di minoranza e assessore a Vado Ligure. Da sempre esponente attiva nel mondo ambientalista e attuale esponente di Europa Verde nel ruolo di co-portavoce regionale del partito, recentemente ha condotto le battaglie contro il progetto del rigassificatore a Vado Ligure e contro il termovalorizzatore in Val Bormida.

Alle passate elezioni comunali, nell’ambito del gruppo “PerFinale”, aveva lasciato spazio a Tiziana Cileto, attuale rappresentante di opposizione consiliare: ora per lei un’altra avventura alla testa di una lista di coalizione, di centro sinistra (escluso il PD).

Dunque ecco la quarta lista che sarà in corso per il voto amministrativo di giugno: la Simonetti dovrà competere con Andrea Guzzi, Angelo Berlangieri e Gabriella Tripepi.

“A Finale c’è bisogno di una nuova politica di centro sinistra partecipata, un campo largo aperto alle idee, basata sui contenuti, ben diversa dalla politica leaderistica basata sull’autocelebrazione del candidato sindaco e da persone che restano incollati ai posti di comando perdendo ogni contatto con la vita reale” afferma Simonetti, presentando la sua candidatura a sindaco.

“Siamo un gruppo energicamente coeso e determinato e lo dimostreremo nei fatti e nei contenuti”.

“Il gruppo “Scelgo Finale” non propone alleanze contraddittorie e compromessi al ribasso perché crede – come dice Eugen Debs – che “è meglio votare per quello che desideri e non ottenerlo piuttosto che votare per qualcosa che non vuoi ed ottenerlo”.

“Ci proponiamo per difendere la sostenibilità ambientale ed economica delle scelte amministrative, il buon funzionamento della macchina comunale e soprattutto avremmo uno sguardo molto attento a quella parte di città che deve essere riqualificata, oltre alla salvaguardia di quanto non deve diventare merce in quanto diritto inalienabile: l’acqua e i beni comuni” conclude.