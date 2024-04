La Liguria non dice no agli antiabortisti nei consultori, l’opposizione: “È un attacco alle donne”

Liguria. È stato respinto in consiglio regionale l’ordine del giorno presentato da tutte le forze d’opposizione che avrebbe impegnato la giunta Toti a “non esercitare” la facoltà prevista dall’emendamento al decreto Pnrr, già convertito in legge, che permette alle Regioni di avvalersi di “soggetti del terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità”.

L’assessore alla Sanità Angelo Gratarola ha chiesto di ritirare il documento per approfondire il tema in seguito col contributo di Alisa: “Premesso che la norma inserita non risulta ad oggi pubblicata – ha argomentato – si precisa che la legge 194 prevede già che i consultori familiari possano avvalersi della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e associazioni di volontariato. La legge in questione parrebbe più una ripetizione di ciò che giuridicamente è già esistente che vera innovazione dell’ordinamento”.

Ma la minoranza, com’era prevedibile alla vigilia della seduta, ha voluto continuare la discussione. E alla fine, nonostante le diverse anime “laiche” al suo interno, la maggioranza di centrodestra è risultata piuttosto compatta: 17 i voti contrari, solo un’astensione (quella della consigliera Mabel Riolfo, che ha lasciato recentemente la Lega per approdare al gruppo misto) e 12 favorevoli, coincidenti coi firmatari dell’ordine del giorno.

“Ancora una volta, dopo 46 anni dall’entrata in vigore della legge 194, si tenta di attaccare il cuore della legge e cioè il diritto all’autodeterminazione delle donne e alla scelta informata e consapevole di maternità – si legge nelle premesse dell’ordine del giorno, presentato in aula da Selena Candia della Lista Sansa -. La legge prevede già la presa in carico delle utenti da parte di specialisti per accompagnarle nella scelta e la presenza di associazioni del terzo settore pro life e antiabortiste non solo appesantirebbe il loro percorso, ma potrebbe compromettere la riservatezza che tale scelta richiede“.

“Il diritto di scelta non può essere condizionato da nessuno, se siete liberali approvatelo”, ha aggiunto Luca Garibaldi del Pd. Per Gianni Pastorino di Linea Condivisa “in questo Paese c’è l’abitudine di tornare indietro perché c’è mancanza totale di cultura laica”. “Il centrodestra regionale consente l’accesso nei consultori a un’associazione antiabortista che definisce a legge 194 “iniqua e ingiusta”. La Pro Life potrà così vessare le donne, interferendo con il diritto all’autodeterminazione. Le dichiarazioni rilasciate a gennaio 2023 da parte del rappresentante dell’associazione Jacopo Coghe, secondo cui la 194 è una legge ingiusta e iniqua, fanno chiaramente capire che l’obiettivo non è supportare o aiutare la donna in un momento difficile e sofferto, ma di vessarla e impedirle di accedere a un diritto sancito dalla legge. È dunque più che mai evidente: l’associazione, con la complicità della destra regionale, vuole modificare la legge. A Roma votate per non toccare la legge 194 e poi nelle regioni date l’opportunità di entrare nei consultori a un’associazione che si è dichiarata delusa dal governo perché non tocca la legge sull’aborto. Dov’è la coerenza? Alla maggioranza regionale noi rispondiamo convinti: giù le mani dalla 194 e fuori i Pro Life dai consultori”, ha attaccato Fabio Tosi, capogruppo del Movimento 5 Stelle.

Particolare l’intervento di Pippo Rossetti, consigliere di Azione ex Pd: “Appartengo a una religione, una fede, una coscienza per cui appartengo a una religione, coscienza, fede per cui il dono della vita è un bene indisponibile, ma ho firmato questo documento. Immaginare che possiamo delegare alle associazioni di volontariato le azioni necessarie a evitare che le persone arrivino a questa decisione è una presa in giro. Noi sappiamo che coppie che vanno in consultorio hanno problemi enormi che non possono essere affrontate da associazioni di volontariato, è ridicolo. Questa Regione ha svilito i consultori. Parlando di associazioni a sostegno della maternità ne identifichiamo solo alcune, quelle contrarie, che si sono caratterizzate per contrastare il fenomeno dell’interruzione di gravidanza: pensare che possano offrire loro le risposte che le donne non trovano è falso è ipocrita”.

Il gruppo Pd: “I diritti devono essere garantiti per tutti allo stesso modo. Non è accettabile che vi siano dei diritti meno riconosciuti di altri. Toti si dimostra liberale solo a parole, quando si tratta di difendere un diritto di libertà da chi tenta di condizionarlo é in prima fila per aprire le porte a chi cerca di ostacolarlo nei fatti. Prevedere le associazioni Pro vita nei consultori vuol dire limitare e interferire con la libertà di scelta della donna e il suo diritto all’autodeterminazione. Appellarsi all’articolo 2 della legge 194 per giustificare la presenza di associazioni di volontariato per sostenere le donne nella loro scelta, è una menzogna, perché nell’articolo 2 si parla di ‘associazioni di volontariato che possono aiutare la maternità difficile dopo la nascita’, non prima della scelta se proseguire la maternità o meno. In questo modo non si sta rafforzando la legge 194, ma la sia sta svuotando. La legge 194 va rafforzata potenziando i consultori, rendendoli sempre più capillari sui territori e sostenendo il personale e i professionisti, che hanno le competenze per dare il giusto supporto alla donna nella sua libera scelta. Oggi invece assistiamo solo a un indebolimento di questi presidi fondamentali. Questa giunta ha scelto di applicare una norma che servirà solo a limitare un diritto delle donne e che dovrebbe essere acquisito. Ma non è così, è fa rabbrividire pensare che anche in Liguria ci possano essere associazioni che nei consultori possano fare pressioni sulle donne perché non abortiscano, offrendo contributi economici o magari facendo ascoltare il battito del feto, come già accaduto in altre regioni proprio in questi giorni”.

“Non sono un obiettore di coscienza e nella mia vita professionale nell’Asl 2 Savonese ho praticato l’anestesia a circa un migliaio di donne che hanno scelto l’interruzione di gravidanza – ha detto Brunello Brunetto della Lega, presidente della commissione Sanità -. Alcune le ho viste arrivare in ospedale con un occhio tumefatto, altre col sorriso stampato. Fermo restando che la legge 194 sull’aborto è un diritto che non si tocca, ritengo che non sia democratico chiudere la porta nei consultori alle associazioni Pro vita così come previsto dal Governo. Perché con questo provvedimento si apre uno spettro più ampio di libera scelta per le donne che, più scientemente, possono rivalutare o confermare le loro decisioni, in ogni caso sempre da rispettare”.

“Per fare una vera libertà di scelta anche nei consultori è necessario essere equidistanti – è intervenuta Mabel Riolfo, ex Lega, annunciando che non avrebbe votato il provvedimento -, Alcuni movimenti per la vita chiedevano l’abrogazione della legge sull’aborto e capisco che la loro presenza possa essere vista come un’intromissione. Allo stesso momento penso che la donna non abbia bisogno di essere condizionata e debba trovare personale qualificato e professionale”.

Diversi gli interventi contrari da parte della maggioranza, molti da parte di donne. “Diamo una possibilità in più di ragionamento”, ha sottolineato Veronica Russo di Fratelli d’Italia. “Perché non tendere una mano a una donna in difficoltà?”, si è chiesta Lilli Lauro della Lista Toti. “La Liguria non può disapplicare una legge nazionale”, hanno contestato Stefano Balleari (Fratelli d’Italia) e Angelo Vaccarezza (Forza Italia).

L’assessore Gratarola ha poi commentato: “La Liguria difende con forza il diritto all’aborto e la legge 194 e non ha espresso nessun parere sull’ingresso dei ‘pro life’ nei consultori. La maggioranza in consiglio regionale ha semplicemente respinto l’ordine del giorno della sinistra, strumentalmente presentato. Abbiamo chiesto di rinviare la discussione in aula per approfondire il provvedimento con una specifica valutazione del testo da parte degli uffici di Alisa, in raccordo con i servizi consultoriali aziendali. Non essendo stata accolta questa logica richiesta, abbiamo votato contro l’ordine del giorno, fermo restando che consideriamo indiscutibile il diritto all’aborto e il valore della legge 194/78. Peraltro nel provvedimento del Governo sembra che sia proposta una ripetizione di quanto già previsto dalla stessa legge 194, ossia che i consultori familiari possano avvalersi della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e associazioni di volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita”.

Ieri il presidente Giovanni Toti aveva precisato che “la Liguria non farà un passo indietro sulla piena, rotonda e completa applicazione della 194, così come ogni attività all’interno dei luoghi predisposti all’applicazione di quella legge deve essere fatta prima di tutto a tutela della donna. Oggi però il governatore non è intervenuto nel dibattito, pur essendo presente in aula.

Lista Toti ha poi risposto così alle affermazioni del consigliere Tosi a proposito della presenza di Pro Life nei consultori: “La legge 194 è una pietra miliare del nostro ordinamento e non faremo un solo passo indietro sui diritti delle donne. Il presidente Giovanni Toti lo ha detto e ribadito più volte. Così pure oggi, nel corso del dibattito di oggi in Consiglio Regionale a proposito di un ordine del giorno presentato dalle opposizioni che si è solo confermato tristemente strumentale, è stato chiaro che il nostro regolamento attuativo della legge nazionale sarà rispettoso della libertà delle donne. Al contrario dei modi di questa opposizione che crede solo di lucrare qualche voto sulla pelle di chi vive i momenti angoscianti di una scelta tanto difficile e dolorosa, noi non ci tiriamo indietro”.