La Diocesi savonese piange la scomparsa del confratello Giovanni Battista Toso

Savona. “Con commozione comunichiamo che è tornato alla Casa del Padre il confratello Giovanni Battista Toso della Confraternita San Lorenzo, conosciuto da tanti confratelli e amici come ‘Nanni'”. Lo rende noto il Priorato delle Confraternite della Diocesi di Savona-Noli.

Oggi, martedì 9 aprile, alle ore 17 nell’Oratorio San Lorenzo sarà recitato il rosario. Domani, mercoledì 10 aprile, alle ore 15.00, nella Parrocchia Santa Maria Maggiore a Cogoleto, sarà celebrato il funerale.

“Ricordiamo con affetto e amicizia Nanni, confratello attivo di San Lorenzo, di cui fu anche priore più volte, e già membro del Priorato Diocesano come rappresentante di zona per le confraternite di Cogoleto e Varazze – prosegue il Priorato – Siamo grati al Signore per aver percorso un pezzo di strada insieme, affidandolo alla sua immensa misericordia. In questo momento doloroso siamo vicini alla famiglia, ai suoi confratelli e agli amici”.

“Invitiamo quanti potranno a partecipare a questi momenti di preghiera in suffragio, in particolare ai confratelli, indossando la cappa – conclude il Priorato Diocesano – Per volontà della famiglia invitiamo a non pubblicare avvisi sui social media”.