Infortuni sul lavoro, in Liguria aumentano le denunce. Uil: “Servono misure forti per mettere davanti a tutto vita e sicurezza delle persone”

Liguria. “Da anni la Uil si batte per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro anche attraverso la nostra campagna Zero Morti sul Lavoro che, ormai, fa parte anche della piattaforma rivendicativa dello sciopero che abbiamo proclamato insieme a Cgil il prossimo 11 aprile. Dobbiamo fermare la strage dettata dal profitto con misure di legge che siano dirompenti”.

“Come abbiamo detto in tante occasioni, occorre aprire un tavolo di confronto con le istituzioni locali per perseguire ogni condotta che pregiudichi la salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Occorrono misure di legge serie e le istituzioni locali dovranno sollecitare insieme a noi un Governo ancora troppo tiepido sul tema. Introdurre l’omicidio sul lavoro è necessario, cosi come creare una procura speciale che si occupi degli incidenti mortali. Vogliamo misure forti per mettere davanti a tutto la vita delle persone e la loro sicurezza”.

“E ancora chiediamo: rispetto dei contratti di riferimento, formazione, contrasto al lavoro nero, sommerso di ogni genere, e risorse per una lotta senza quartiere alle irregolarità degli appalti a cascata”.