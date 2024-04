Incidente sul lavoro a Vado, operaio in terapia intensiva: ustioni sul 15% del corpo

Genova/Vado. Resta riservata la prognosi dell’operaio rimasto ustionato nella giornata di ieri, lunedì 15 aprile, mentre stava lavorando nel cantiere dei cassoni della nuova diga, a Vado Ligure.

Il giovane, attualmente in terapia intensiva all’ospedale Villa Scassi di Genova, ha subito ustioni al viso e alle mani, pari al 15% del corpo.

L’incidente è avvenuto all’interno del porto di Vado, precisamente in via Trieste, dove, per cause ancora da determinare, si è verificata un’esplosione di un contenitore su cui stava lavorando l’operaio. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, il giovane è stato trasportato in codice rosso tramite elisoccorso all’ospedale di Genova.