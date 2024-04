Incidente mortale nella notte sull’Aurelia ad Alassio: muore un 17enne di Albenga

Alassio. Tragedia ad Alassio, dove, in seguito ad un incidente, ha perso la vita un ragazzo di 17 anni (classe 2006) di Albenga.

È successo nella notte appena trascorsa, poco dopo mezzanotte. Stando a quanto riferito, il giovane si trovava in sella alla sua moto quando, per causa ancora da accertare, si è verificato lo schianto sull’Aurelia, poco dopo la scritta Alassio, in direzione Albenga.

Pare abbia fatto tutto da solo, perdendo il controllo del mezzo a due ruote che è andato ad impattare violentemente contro un muro di un’abitazione.

Nonostante l’intervento di vigili del fuoco, ambulanza ed automedica, purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare.