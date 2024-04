Incidente mortale ad Alassio, l’11 aprile a Pietra l’ultimo saluto a Constantin Nederita

Alassio/Pietra Ligure. Verranno celebrati giovedì 11 aprile a Pietra Ligure, nella Chiesa Vecchia in via Piazza la Pietra, i funerali di Constantin Nederita, il 17enne vittima dell’incidente mortale avvenuto nella notte a cavallo tra il 7 e l’8 aprile, ad Alassio.

Di origini moldave, classe 2006, Nederita è nato a Pietra Ligure, ma era residente con la famiglia ad Albenga e studente presso l’istituto Falcone di Loano, dove la notizia si è subito diffusa tra i tanti ragazzi che lo conoscevano.

Il giovane, in sella alla sua moto, la notte scorsa stava procedendo proprio dalla città del Muretto in direzione di quella ingauna. All’improvviso ha perso il controllo del mezzo, per cause sconosciute, ed è andato ad impattare violentemente contro un muro laterale. Purtroppo, inutili i soccorsi: sul posto, i vigili del fuoco, ambulanza e automedica.

Constantin Nederita lascia la mamma Daria, il papà Valerio e la sorella Anastasia.