Incidente in A6, donna trasportata con l’elicottero al Santa Corona

Altare. Incidente stradale questo pomeriggio nel tratto della A6 tra Millesimo e Altare, in direzione Savona.

Secondo quanto appreso, intorno alle 16 e 40, una signora alla guida della sua auto avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a sbattere violentemente contro il guard rail. Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, dei militi della pubblica assistenza e dell’ambulanza infermieristica.

La donna è rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo e sono stati i pompieri ad estrarla dalla vettura incidentata, consentendo la prima azione dei sanitari.

Considerato che in un primo tempo le condizioni della conducente sembravano gravi, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero, con il successivo trasporto all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Stando alle prime informazioni, la donna è andata progressivamente migliorando e, nonostante il forte impatto, non ha riportato gravi traumi o ferite e le sue condizioni non destano preoccupazione.

Restano ancora da accertare le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo.

A seguito del sinistro autostradale e dell’intervento dei soccorritori, non sono mancati disagi alla viabilità.

Nel pomeriggio disagi sulla A26 e sulla A10 per altri tamponamenti e per un’auto ribaltata in una galleria, per fortuna senza feriti.