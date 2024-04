Incidente in A6 ad Altare: prime code in A10 per il controesodo pasquale

Savona. Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi sulla A6 tra Savona e Altare, in direzione Torino.

L’allarme è scattato poco prima delle 12.00, anche se il sinistro non ha provocato feriti. Disagi, invece, alla viabilità autostradale con code e rallentamenti al bivio A10-A6.

In mattinata, inoltre, soccorsi mobilitati per un presunto maxi tamponamento in A6 tra Millesimo e Altare, ma si è trattato di un falso allarme.

E intanto è già iniziato il controesodo pasquale: oggi è infatti previsto traffico da bollino rosso sulle tratte autostradali liguri e savonesi. Nel corso della mattina si sono formati 4 Km di coda tra Spotorno e Savona, in direzione Genova.

Dal pomeriggio è attesa una ulteriore e progressiva intensificazione del traffico per il rientro dalle località del ponente savonese e della riviera, con possibili ripercussioni anche sulla via Aurelia in direzione levante.