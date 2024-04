In Valle d’Aosta il comitato di sorveglianza Interreg Alcotra, Alessio Piana: “Approvate due strategie da 7mln di euro con la Liguria coinvolta”

Liguria. Si è riunito presso il Castello di Aymavilles, in Valle d’Aosta, alla presenza dell’assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Alessio Piana, del presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola e del direttore generale di Anci Liguria Pierluigi Vinai, il Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg Italia Francia Alcotra 2021-2027. Due le strategie che riguardano l’area ligure di frontiera ad esser state approvate: il piano integrato territoriale Paysage+, coordinato dalla Provincia di Imperia, in collaborazione con Regione Liguria, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Asl1 Imperiese, Anci e i partner francesi e piemontesi e il Piano integrato territoriale Alpimed+, con coordinatore la Città Metropolitana di Nizza e con Regione Liguria, Provincia di Imperia, Arpal e Camera di Commercio Riviere di Liguria tra i partner, in associazione a quelli cuneesi e francesi.

“Si tratta di strategie importanti, ognuna porterà circa 7 milioni di euro nell’area di confine imperiese, cuneese e francese e affronterà temi molto attuali come l’utilizzo responsabile dell’acqua, i servizi socio-sanitari, il turismo e i rischi naturali” spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana.

“Un opportuno momento di confronto, in linea con i contenuti del Trattato del Quirinale, che mira ad avvicinare l’Europa e le istituzioni alle esigenze dei territori. Oltre all’approvazione di questi nuovi progetti – aggiunge l’assessore Piana – è emersa la necessità di potenziare il bilinguismo a livello scolastico, così come è stata ribadita l’importanza di lavorare congiuntamente a progetti sempre più concreti e rispondenti ai bisogni delle comunità”.

Il Comitato di Sorveglianza, con l’occasione, ha discusso le prossime scadenze che riguardano il primo bando dei microprogetti, chiusosi a marzo con una buona risposta, ed ha approvato il nuovo bando dei progetti singoli, che prevede una disponibilità di 55 milioni di euro e sarà aperto fino al 14 novembre.

“Dare concretezza al Trattato del Quirinale e ai progetti per lo sviluppo del territorio – afferma il presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola – lo abbiamo ribadito insieme all’assessore Alessio Piana di Regione Liguria, con cui siamo in perfetta sintonia, ai partner italiani e francesi riuniti nel Comitato di Sorveglianza. Sono soddisfatto degli esiti dell’incontro, dove ho ribadito la necessaria centralità del ruolo di Province e Dipartimenti, luogo di elezione per la concretizzazione delle attività progettuali. La Provincia di Imperia è l’epicentro di una sempre più consolidata alleanza transfrontaliera, che si estende in triangolazione con la Città metropolitana di Genova e di Torino”.

Per quanto riguarda la chiusura della programmazione 2014-2020 il Programma Alcotra ha raggiunto ottimi risultati con il 98% di realizzazione e a breve verrà organizzato un evento per presentare i risultati dei progetti al grande pubblico dell’area frontaliera.

“Gli ottimi risultati possano essere ponte tra quello che abbiamo fatto e quello che andremo a fare negli anni a venire nel nostro ruolo di facilitatori verso i territori – commenta il direttore di Anci Liguria Pierluigi Vinai – Con Regione Liguria e Provincia di Imperia stiamo costruendo un percorso efficace, riuscendo a tradurre in soluzioni i bisogni dei cittadini. Ripartiamo da questo virtuoso interscambio per dare concretezza alle necessità delle comunità locali. L’intesa tra Provincia e Regione ci gratifica molto perché rinnova un ruolo gestionale di Provincia che bene integra il ruolo di programmazione di Regione, cosa che non esisteva più dai tempi del disastroso impatto della legge Delrio n. 56 del 2014”.