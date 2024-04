In Provincia la proiezione di “#Nova”, il docufilm sulla strage del 7 ottobre

Verrà proiettata il 5 aprile alle ore 18 presso sala Nassirya della Provincia di Savona l’anteprima nazionale del docufilm “#Nova” di Yes Studios, che racconta in presa diretta con i video dei cellulari delle vittime del Nova Festival e delle go pros dei terroristi di Hamas una terribile pagina di storia, la strage di Hamas del 7 ottobre.

Seguiranno approfondimenti sul tema “7 ottobre: la testimonianza e le testimonianze” con i reportage del giornalista Stefano Piazza, di Panorama, appena tornato da quei luoghi di dolore e morte, e del dott. Fabio Bozzo, autore e storico.

L’iniziativa è a cura di Associazione Italia Israele di Savona con il patrocinio di Provincia di Savona: saranno presenti anche il presidente Pierangelo Olivieri e il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

“La testimonianza di chi è sopravvissuto, le testimonianze dei video di #Nova, le vite spezzate, le speranze di moltissimi giovani interrotte dalla violenza senza giustificazioni dei terroristi. La civiltà, la voglia di vita contro la barbarie è ciò che emerge subito dal docufilm che verrà trasmesso. Un documento che lascia un profondo segno nelle coscienze” afferma la presidente del circolo Italia-Israele Cristina Franco.

L’evento è gratuito ma occorre accreditarsi scrivendo a italiaisraele.savona@gmail.com (la proiezione è vietata ai minori di 18 anni).