Immigrazione, in provincia di Savona oltre 23mila cittadini di origine straniera: “Numeri stabili”

Savona. Sono 23418 cittadini di origine straniera in provincia di Savona di cui 6287 nel capoluogo (secondo dati 2023). Un dato che rimane in linea con gli anni passati. Sono i dati presentati in Sala Rossa del Comune di Savona oggi pomeriggio dalla sociologa Deborah Erminio.

Rispetto all’anno prima, non vi sono apparentemente grandi variazioni: dal punto di vista del bilancio demografico la popolazione straniera è diminuita dello 0,3%: in realtà le iscrizioni in anagrafe (per nascita, per migrazione dall’estero e da altri comuni e per altri motivi) complessivamente sono state 3.406, a fronte di 2.456 cancellazioni (al netto delle acquisizioni di cittadinanza), con un saldo positivo di 950 persone che corrisponde quindi ad una crescita della popolazione straniera del 4,1%. Ne possiamo ricavare due diverse considerazioni: da un lato c’è stato un incremento dei flussi in entrata negli ultimi due anni (visibile anche nei dati sui permessi di soggiorno), dall’altro questo stesso incremento viene mascherato dal flusso “in uscita” di coloro che acquisiscono la cittadinanza italiana e quindi escono dalle statistiche relative alla popolazione straniera. Sono state 1.019 le persone divenute italiane nel 2022, confermando una tendenza in crescendo nel corso degli ultimi cinque anni.

I soggiornanti non comunitari a fine 2022 ammontano a 19.387, tornando a valori simili al periodo pre-pandemico: se si osserva infatti l’andamento dei permessi di soggiorno nell’ultimo quinquennio si osserva un calo nel biennio della pandemia e una ripresa successiva. In breve siamo tornati alla situazione del 2019 (quando erano 19.594 i permessi di soggiorno validi in corso d’anno).

Tra i permessi di soggiorno rilasciati per la prima volta nell’anno (2.929, il doppio rispetto al 2021), quasi uno su due è per protezione internazionale (1.651, pari al 56,4%), di cui 1.428 rilasciati ai cittadini ucraini in fuga dal conflitto bellico.

Seguono i permessi per motivi familiari (836 pari al 28,5%) e quelli per lavoro (257 pari all’8,8%), che costituiscono ancora una quota contenuta, ma in crescita rispetto a quanto registrato l’anno precedente (quando erano solo 11 i nuovi permessi per lavoro al netto dei regolarizzati per emersione), risentendo forse dell’allargamento delle quote di ingresso e delle, seppur lente, definizioni delle pratiche della sanatoria del 2020. Su 257 nuovi permessi per lavoro nell’anno, 202 sono ancora legati alla sanatoria; in pratica sono riusciti ad entrare con un permesso per lavoro in tutta la provincia di Savona solo una cinquantina di persone.

“I dati più recenti, disponibili solo a livello nazionale, mostrano un incremento dei migranti sbarcati nel corso del 2023 che riporta la situazione simile a quella del 2015 in termini numerici, incremento che si riflette anche sui minori stranieri non accompagnati passati da 14mila a quasi 18mila a livello nazionale. L’andamento della protezione internazionale, il funzionamento del sistema di accoglienza, i percorsi dei soggetti più vulnerabili e tra questi, per età e caratteristiche, i minori stranieri non accompagnati, andrà monitorato attentamente nei prossimi mesi”, ha concluso.