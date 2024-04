Il Teatro Chiabrera di Savona riconosciuto monumento nazionale, Cavallo (FdI): “Grande risultato per tutta la provincia di Savona”

Savona. Claudio Cavallo, presidente provinciale di Fratelli d’Italia, commenta l’inserimento del Teatro Chiabrera di Savona nel novero dei teatri considerati monumenti storici nazionali.

“Con il voto favorevole espresso ieri dalla Camera dei Deputati, con il ruolo molto attivo dei deputati liguri di Fratelli d’Italia Matteo Rosso e Maria Grazia Fria, il Teatro Carlo Felice di Genova, il Teatro Civico della Spezia, il Teatro sociale di Camogli e il Teatro Chiabrera di Savona saranno riconosciuti come monumenti storici nazionali rappresentando elementi di particolare pregio architettonico e soprattutto un riferimento sul territorio in termini di storia locale e di tradizione culturale. Grande soddisfazione per aver ottenuto questo risultato ottenuto grazie al lavoro dell’onorevole Alessandro Amorese, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione cultura, e alla sensibilità del Ministero della Cultura”.

“Il riconoscimento del teatro Chiabrera di Savona come monumento storico nazionale è un grande risultato per tutta la provincia di Savona – nota ancora Claudio Cavallo – Un risultato importante non solo quindi per la città capoluogo ma per tutti i comuni della provincia uniti dall’amore verso le nostre eccellenze architettoniche da valorizzare ulteriormente e dall’orgoglio di mantenere e rinverdire le nostre tradizioni culturali”.