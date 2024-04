Il maltempo stoppa il turismo pasquale nel savonese: “Speriamo nei ponti del 25 aprile e 1 maggio”

Savona. Gli arrivi non sono mancati, ma non certo secondo le previsioni della vigilia: il maltempo, infatti, e le previsioni meteo negative per il ponte pasquale hanno stoppato le presenze turistiche nel savonese.

Alle mancate prenotazioni degli ultimi giorni prima della Pasqua, che erano attese da albergatori e operatori turistici del nostro territorio, si sono aggiunte anche le disdette, con l’atteso flusso turistico di inizia stagione rimasto fermo al palo a causa delle piogge che hanno caratterizzato queste giornate.

Già la Pasqua anticipata – con la concorrenza della montagna – aveva messo in guardia rispetto al consueto boom di turisti degli anni scorsi, ma persistenza della perturbazione ha influenzato negativamente il complessivo andamento turistico, indotto compreso. Dunque non solo alberghi, agriturismi e strutture ricettive, ma anche ristoranti, pubblici esercizi, commercio e, naturalmente, i bagni marini hanno subito il contraccolpo del maltempo.

“All’inizio della settimana scorsa avevamo un circa 50% di camere prenotate nelle strutture alberghiere e ricettive, alla fine siamo arrivati all’incirca al 70% – sia pur con differenze tra località e località – e con soggiorni ancora più brevi, quindi lontani dalle aspettative di questo inizio di stagione turistica” rimarca la presidente dell’Unione provinciale albergatori (Upa) Stefania Piccardo.

“E’ chiaro che il maltempo ha condizionato gli arrivi e le prenotazioni, considerando che tanti hanno atteso proprio i giorni a ridosso della Pasqua per scegliere o meno la destinazione rivierasca”.

“Un peccato, anche se poteva andare anche peggio… – aggiunge -. Auspichiamo di rifarci per i prossimi ponti primaverili, del 25 aprile e 1 maggio, che potranno essere occasione per soggiorni anche più prolungati”.

E su come riuscire ad aggirare l’ostacolo meteo per gli arrivi in riviera e nella provincia savonese: “Eh, difficile dirlo… Sappiamo che sa sempre siamo legati a questo fattore decisivo che orienta i nostri flussi turistici in particolare in questo periodo dell’anno. Attrattive, eventi e manifestazioni non mancano, ma molte comunque sono all’aperto”.

“Abbiamo pochi spazi e poche location al chiuso che possano creare una valida alternativa, come invece avviene in altre località turistiche” conclude la presidente degli albergatori.