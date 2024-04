Il gruppo di minoranza “Borghetto Domani” presenta una mozione per chiedere l’istituzione di orti sociali

Borghetto Santo Spirito. “Oggi abbiamo presentato una mozione nella quale chiediamo l’istituzione a Borghetto di orti sociali, una proposta che speriamo venga accolta all’unanimità in quanto facente parte dei programmi amministrativi di entrambe le liste che si sono presentate alle elezioni comunali di due anni fa. Costruire una nuova cultura del suolo significa anche imparare a sporcarsi le mani, come abbiamo detto nell’incontro che abbiamo organizzato alcune settimane fa con il professor Pileri”. Lo dicono, in una nota, dal gruppo consigliare Borghetto Domani.

“La realizzazione di orti sociali – spiegano i consiglieri di minoranza Alessio Reale e Maria Grazia Oliva -può essere un modo per mantenere attive sia mentalmente sia fisicamente le persone anziane e può servire a tutti per recuperare un nuovo rapporto con la terra e con l’ambiente che ci circonda. A Borghetto esistono numerosi terreni incolti di proprietà comunale, spesso in condizioni di degrado e comunque difficili da mantenere puliti e decorosi: pensiamo non sia difficile individuarne uno o più di uno per realizzare questa iniziativa. Iniziativa che, peraltro, avrebbe costi davvero contenuti per il Comune”.

“Ci auguriamo che la proposta venga accolta e che insieme si possano individuare le aree ed elaborare un regolamento per l’assegnazione degli orti”, concludono.