Il Comune di Borghetto dona una casetta di legno al canile di Giusvalla

Borghetto Santo Spirito. Il Comune di Borghetto Santo Spirito ha donato una casetta di legno al canile Bendicò di Giusvalla.

Ad effettuare la consegna l’assessore alla tutela degli animali d’affezione Celeste Lo Presti e il comandante della polizia locale Enrico Tabò, con l’ausilio degli operai.

La casetta era stata acquistata anni fa dalla polizia locale proprio per ospitare gli animali randagi rinvenuti sul territorio comunale. La normativa, tuttavia, è cambiata e così la casetta è rimasta per lungo tempo inutilizzata. Da qui la scelta di regalarla al canile.

“L’amministrazione ha scelto di svolgere tale donazione al canile di Giusvalla poiché è il luogo in cui sono presenti Lupin, Sky e Kira, tre cani abbandonati sul territorio di Borghetto – spiegano dal Comune – I nostri amici a quattro zampe sono ancora in cerca di una famiglia. Per maggiori informazioni contattateci al numero 0182941450”.