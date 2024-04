Il Comitato Amici del San Paolo dona 1000 euro all’Associazione Amci della Cardiologia

Savona. “Un sentito ringraziamento a te ed ad il Comitato da parte mia e di tutta la nostra Associazione per la generosa donazione. Ho appreso con dispiacere dello scioglimento del Comitato, che ha combattuto battaglie cruciali a favore del nostro ospedale. Mi auguro che una scintilla di questo spirito continuerà ad animare anche la nostra Associazione“. Così Alberto Somaschini, presidente dell’Associazione Savonese Amici della Cardiologia ODV, ringrazia il Comitato Amici del San Paolo che con l’ultima assemblea ha donato 1700 euro.

“A conclusione delle nostre comunicazioni portiamo a conoscenza che in ottemperanza al verbale allegato, i residui di cassa (1000 euro delle quote dei soci e 700 euro donati dai cittadini per i pazienti dell’Ospedale San Paolo depositati nel conto cresci per gentile collaborazione non avendo noi conto bancario) sono stati devoluti all’Associazione Amici della Cardiologia del San Paolo di Savona“, ha spiegato Giampiero Storti, il presidente dell’associazione ormai sciolta.