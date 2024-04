Il chitarrista ligure Paolo Ballardini nell’orchestra di Raiuno

Liguria. Nuovamente sugli schermi di Raiuno appare il chitarrista ligure Paolo Ballardini. A partire dal 6 aprile, lo vediamo impegnato nell’orchestra de “I migliori anni”, la trasmissione condotta da Carlo Conti su Raiuno, un juke-box musicale dove gli artisti più importanti della canzone italiana ed internazionale vengono accompagnati dall’orchestra del Maestro Pirazzoli.

Nella prima puntata, lo abbiamo visto suonare con Nile Rodgers, membro fondatore degli Chic e produttore di grandi star come Madonna, Diana Ross e David Bowie, Patty Pravo, Fausto Leali, Francesco Gabbani, Amedeo Minghi, Wilma De Angelis, Syria e Valeria Rossi.

Paolo Ballardini inizia il lavoro con l’orchestra del programma nel 2016 affiancando il collega Gianluca d’Alessio ed abbiamo sentito la sua chitarra anche nell’ultima edizione di “Tale e quale show”; parallelamente all’attività di turnista alterna quella di concertista con diversi progetti musicali come i Baires (trio di tango argentino con G.Campi e A.Vandresi) e quella di didatta tenendo corsi di chitarra moderna come insegnante abilitato CPM Edu.

Paolo Ballardini è da diversi anni uno dei chitarristi liguri più attivi sul panorama nazionale ed internazionale.