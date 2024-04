Il cantautore Damiano Brilli sceglie la spiaggia del Castelletto di Finale Ligure per il suo nuovo singolo

Finale Ligure. Damiano Brilli, in arte Damian B, cantautore classe 1991, esce con il suo nuovo singolo “Cosa resterà”, una ballad struggente ed emozionale. Per il video, Damian B ha scelto la bellissima spiaggia del Castelletto di Finale Ligure.

Il cantautore si racconta ai microfoni di IVG: “È un mix perfetto tra la bellezza naturale del mare ligure, la malinconia dell’inverno e l’infinito di una spiaggia deserta che si perde fino all’orizzonte. C’è però un motivo che va oltre e si lega direttamente al brano: ho scelto Finale Ligure anche perché è uno dei luoghi dove ho vissuto le emozioni che ho raccontato nel brano ‘Cosa Resterà’“.

Il brano è autobiografico e racconta di una parentesi buia della vita del cantautore. Parla di amore, di dolore e di delusione. E Damian si apre a IVG: “Dopo la fine di relazioni importanti ci si sente privati di alcuni lati della nostra persona che pensiamo non potranno tornare mai più, fino ad arrivare a chiederci: cosa resterà di noi? Cosa ne sarà del nostro futuro e della capacità di fidarsi di nuovo di qualcuno?”.

È proprio in questi momenti difficili che Damian sente la necessità di scrivere e far diventare bello qualcosa che ci ha ferito. Ed è esattamente questo che lui definisce arte: “Trasformare in bellezza ciò che ha lasciato tracce di sofferenza“.

Damian B si avvicina alla musica in completa autonomia da adolescente, inizia a studiare e da subito inizia a scrivere per esigenza, per comunicare, per esprimersi senza mai fermarsi. Dopo molta gavetta nei club e nelle piazze di numerose città italiane, dopo un’esperienza ad Amici 14, un contratto discografico ed una breve pausa dalle scene artistiche si rimette in gioco con questo nuovo brano.

Il brano è disponibile da venerdì 5 aprile su tutte le piattaforme digitali. Il videoclip è online su YouTube. Per ascoltarla su Spotify. Link social: Instagram e Tiktok.