Il candidato sindaco Fersini presenta “Quiliano futura”: “No al rigassificatore. Vogliamo una città più inclusiva”

Quiliano. Il candidato sindaco di Quiliano, Rodolfo Fersini ha dato ufficialmente il via a “Futura Quiliano” con la presentazione del programma elettorale e dalla presentazione dei candidati.

“La trasparenza, la disponibilità, la volontà e l’impegno di prenderci cura di Quiliano”. Queste le promesse sul volantino che ha sponsorizzato la presentazione del programma.

Ma anche uno striscione che chiarifica la posizione della lista civica per quanto riguarda il rigassificatore: “No”. Centrale quindi l’opposizione al progetto sul posizionamento della Golar Tundra con il tracciato a terra che prevede proprio il coinvolgimento del territorio quilianese.

“La nostra posizione sul rigassificatore è chiara, non eravamo d’accordo prima e non lo siamo ora. Un no deciso al rigassificatore. La nostra posizione in consiglio comunale è stata ad unanimità contro tutte le opere di questo impianto sia per quelle che riguarda quelle a mare sia per quelle a terra”. Afferma Fersini.

Punto fondamentale del programma politico è quello di ristabilire il senso di comunità del territorio: “Riteniamo che negli ultimi anni questo senso di comunità sia stato scollegato dall’amministrazione. A nostro avviso c’è stata un’amministrazione un po’ comune centrica, che si è occupata di alcuni temi che noi non abbiamo condiviso – prosegue – ci piacerebbe riportare Quiliano ad un buon rapporto coi cittadini”.

“La nostra lista è fatta di persone nuove, un completo rinnovamento. Di tutte le persone che avevamo in Quiliano Domani non ce ne è una, abbiamo avuto una grossa capacità di rinnovarci completamente. Abbiamo tanti giovani, la politica è una cosa bella, forse spiegata male ma bella. Con la politica si possono fare tante cose belle con il territorio e anche con il sorriso”.

“Andremo avanti con incontri, abbiamo cerato dei gruppi di lavoro tematici pe sviluppare un programma elettorale che è partito da “Quiliano Domani” ma che diventerà ancora più vasto. Vorremmo proporre incontri con la comunità, con associazioni, con comitati, coi borghi”.

La serata è partita con la proiezione di un video con immagini di Quiliano e dei punti cardine che intenderà rispettare questa coalizione. Il tutto sulle note di una canzone di Lucio Dalla, Futura: “Perché Quiliano Futura? – conclude Fersini – ci piacerebbe una città diversa, più inclusiva e fatta di rapporto coi cittadini”.

Di seguito i nominativi dei candidati della lista Futura Quiliano:

Alice Rebagliati, 40 anni, laureata in Tecniche erboriste, lavora presso la farmacia Saettone;

Angela Cascio, 58 anni, laureata in Pedagogia, dirigente scolastica;

Cristiana Giusto, 55 anni, Ingegnere Meccanico, lavora presso Ansaldo Energia;

Francesca Farulla, 29 anni, laureata in scienze infermieristiche, infermiera;

Paola Pezzica, 32 anni, laurea magistrale in Servizio sociale e Politiche sociali, assistente sociale;

Raffaella Motto, 46 anni diploma Liceo Artistico, imprenditrice;

Alberto Ferrando, 60, laurea in Matematica, insegnante;

Alberto Negro, 38 anni, laurea ìn Giurisprudenza, avvocato;

Daniele Schinca, 38 anni, Geometra, è responsabile in una azienda del settore igiene ambientale;

Rodolfo Geido, 25 anni, diploma Liceo Artistico, lavora presso una azienda di logistica portuale;

Simone Garbarino, 29 anni, Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche, Pedagogista;

Paolo Veirana, 57 anni, diploma Liceo Artistico, grafico e impaginatore, impiegato in una casa editrice.