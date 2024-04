Il 6 maggio sciopero del trasporto pubblico savonese, i sindacati: “Nessun sostegno economico e nessuna risposta concreta”

Savona. Dopo l’incontro dello scorso 28 marzo in Prefettura, è stato proclamato uno sciopero del trasporto pubblico per il prossimo 6 maggio. La protesta arriva dopo l’annuncio di un altro sciopero in programma per il prossimo 11 aprile, per gli infortuni sul lavoro e la sicurezza dei lavoratori.

“Le organizzazioni sindacali di TPL Linea unitamente alla Rsu aziendale, a seguito del mancato sostegno economico e alla mancanza di concrete risposte alle problematiche del servizio pubblico di trasporto savonese da parte sia degli Enti locali savonesi, Comuni e Provincia e della Regione Liguria, hanno proclamato una prima azione di sciopero di 4 ore il prossimo 6 maggio dalle 10.15 alle 14.15” si legge in una nota.

“La necessità di rivalutare il contributo chilometrico con la Regione Liguria ha visto iniziare il confronto, che necessariamente deve proseguire e di cui non sono note positive evoluzioni, – continuano i rappresentanti dei lavoratori – risulta da chiarire, e se vero, grave, il mancato invio da parte di Provincia di Savona alla Regione Liguria delle evidenze riguardanti il sostegno economico e strutturale di cui TPL Linea ha bisogno”.

“La Provincia – spiegano – quale Ente concedente e costituito dai rappresentanti dei 69 comuni savonesi, è indispensabile che attivi le opportune iniziative con le amministrazioni locali per arrivare a definire le forme di sostegno e di sviluppo del trasporto pubblico. Non è giustificabile il pesante ritardo accumulato dopo la sottoscrizione dello specifico accordo di programma nel gennaio 2023 a cui non è stata data applicazione. Pertanto si auspica da parte del presidente una presa di posizione nei confronti della Regione e sul coinvolgimento dei Comuni più rappresentativi come da lui pronosticato entro la fine del mese corrente per avere: accesso ai fondi PNRR (gravissimo che TPL Linea non ne benefici), il rinnovo del mutuo (già stipulato dai Comuni proprietari di ACTS) per sostenere piano di rinnovo autobus, la realizzazione di progetti di ristrutturazione di rete e depositi, la gestione della sosta e della mobilità nel territorio provinciale, la gestione servizi integrativi al trasporto pubblico (scuolabus) con condizioni economicamente sostenibili”.

“L’iniziativa di sciopero organizzata – rimarcano – lascia il tempo alle amministrazioni pubbliche savonesi di attivarsi per proseguire i confronti, per dare concreto seguito alle intese sottoscritte con Provincia e Comune di Savona, in assenza delle quali proseguiranno le azioni di lotta. Entro fine aprile – concludono i sindacati – verranno organizzate assemblee per valutare insieme ai lavoratori l’evoluzione della trattativa e le iniziative da intraprendere”.