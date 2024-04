Il 20 aprile a Pietra la presentazione dell’edizione a stampa del manoscritto seicentesco “Sacro, e vago giardinello”

Pietra Ligure. In occasione della pubblicazione della trascrizione del testo del “Sacro, e Vago Giardinello”, sabato 20 aprile alle 17 nella “chiesa vecchia” (in piazza La Pietra), avrà luogo la presentazione dell’edizione a stampa dei tre volumi dell’importante manoscritto seicentesco conservato nell’Archivio Storico della diocesi di Albenga-Imperia, contenente il resoconto delle visite pastorali compiute dal vescovo Pier Francesco Costa juniore, comprendente un lungo capitolo relativo al “Quartiero della Pietra”.

Monsignor Pier Francesco Costa, coadiuvato dal canonico della cattedrale Ambrogio Paneri, a partire dal 1624, guardando e visitando la propria diocesi, iniziò a scrivere il “giardinello”. Ne nacque, all’interno dei suoi tre tomi per un totale di 2072 pagine, una descrizione dettagliata delle 164 località del Ponente Ligure che a suo tempo componevano la diocesi. Da Finale a Sanremo venne descritto il paesaggio, l’architettura, gli arredi e i pregi artistici delle parrocchie, l’amministrazione delle stesse (legati, lasciti, decime, ecc.), le rendite, gli elementi naturali come i corsi d’acqua o i confini parrocchiali, le consuetudini, il numero delle famiglie e degli abitanti della parrocchia.

“Al ‘Quartiero della Pietra’, comprendente, oltre all’attuale Pietra Ligure, anche Loano, Toirano, Boissano, Verzi, Balestrino, Carpe, Ranzi, Tovo, Giustenice, Magliolo, Bardino, Borgio, Veretio e Gorra, sono dedicate 116 pagine in cui vengono descritti minuziosamente anche i 6 conventi compresi nei confini di questo ampio territorio – commentano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e la presidente del consiglio comunale Michela Vignone – – Se oggi quest’opera è fruibile a tutti lo si deve all’impegno e al lungo lavoro di studiosi, archivisti e revisori coordinati dall’Archivio storico della Diocesi di Albenga-Imperia che ringraziamo per aver messo a disposizione di tutti questa opera importante anche per conoscere la storia di Pietra Ligure, del suo territorio e della sua comunità oltre, ovviamente, delle sue chiese e delle preziose opere d’arte in esse contenute, cui come amministrazione comunale abbiamo contribuito più che volentieri”, concludono De Vincenzi e Vignone.