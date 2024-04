Identità digitale: arriva il wallet europeo

Le recenti decisioni dell’Unione Europea hanno aperto le porte a un nuovo capitolo nell’ambito dell’identità digitale, presentando un’opportunità unica per cittadini e imprese di tutta l’UE.

Con l’adozione del nuovo quadro per l’identità digitale europea (European digital identity, eID), si prospetta infatti un cambiamento significativo nel modo in cui le persone si identificano e autenticano online in Europa. Elemento centrale di questo processo, sarà il cosiddetto “wallet europeo”.

Ma vediamo meglio di cosa si tratta.

Che cos’è il portafoglio europeo per l’identità digitale

Grandi novità in arrivo per i cittadini europei, che a partire dal 2026 si troveranno ad associare la propria identità a un wallet valido sull’intero territorio continentale. L’elemento chiave della trasformazione appena iniziata è infatti rappresentato dal portafoglio digitale europeo per l’identità (Ediw), un’innovativa soluzione che permetterà ai cittadini di accedere in modo sicuro e affidabile ai servizi online in tutti gli Stati membri dell’Unione. Il portafoglio digitale collegherà, in pratica, le identità digitali nazionali con altri attributi personali, come le qualifiche professionali o la patente di guida, consentendo un’identificazione senza soluzione di continuità in tutta l’UE.

Particolarmente significativa è l’attenzione dedicata alla facilità d’uso e alla flessibilità, aspetti centrali quando si parla di transizione digitale. L’Ediw sarà infatti accessibile tramite dispositivi mobili, proprio per favorire un utilizzo a portata di tutti. In questi anni, infatti, le tecnologie mobili sono state determinanti per la diffusione su larga scala di servizi digitali di vario genere, dal commercio elettronico, che oggi si muove soprattutto su smartphone, fino all’intrattenimento digitale, che deve all’uso dei device portatili il successo di quest’ultimo periodo.

Grazie a investimenti mirati su tecnologie ottimizzate per l’uso da mobile, per esempio, le società attive nel campo dei giochi di casino come il poker online hanno potuto ampliare notevolmente la propria base di utenti dimostrando come smartphone e tablet siano in grado di avvicinare al web anche i meno esperti, tanto che il mobile gaming già nel 2018 aveva superato il gaming da PC e console.

È evidente, dunque, che la scelta di portare il wallet europeo sui dispositivi mobili riflette l’importanza di questi strumenti nell’ambito della digitalizzazione, non solo per ciò che riguarda i servizi privati ma anche per quanto concerne il rapporto tra cittadini ed enti pubblici.

Sicurezza e modello di business

La sicurezza è stata ovviamente posta al centro del progetto: non si può parlare, d’altronde, di identità digitale senza concentrarsi prima sui rischi connessi alla circolazione dei dati online e alle misure da adottare per prevenire ogni rischio. L’Ediw offrirà, da questo punto di vista, un ambiente sicuro per la gestione delle identità digitali e dei dati personali, con controlli rigorosi per garantire che solo le informazioni necessarie vengano condivise.

Il modello di business prevede inoltre che l’emissione, l’utilizzo e la revoca dell’Ediw siano completamente gratuiti per i cittadini, mentre verranno forniti meccanismi di validazione gratuiti per verificare l’autenticità del portafoglio.

Quali prospettive future per l’identità digitale europea

Con l’entrata in vigore nel 2026 del “wallet”, ci si aspetta che il nuovo quadro per l’identità digitale europea possa rivoluzionare il modo in cui le persone interagiscono online in Europa. La trasparenza, la sicurezza e la facilità d’uso dell’Ediw promettono infatti di migliorare significativamente l’accesso ai servizi pubblici online e di contribuire a definire uno standard globale nel campo della digitalizzazione.

L’introduzione dell’Ediw avrà peraltro un impatto significativo anche sull’economia e sulla società. Innanzitutto, il suo utilizzo semplificherà notevolmente le transazioni commerciali e la partecipazione ai servizi digitali transfrontalieri, agevolando il commercio elettronico e la mobilità dei lavoratori all’interno dell’UE. Inoltre, potrebbe stimolare l’innovazione nel settore tecnologico, aprendo nuove opportunità per le imprese europee nel mercato digitale globale.

Unico punto su cui bisogna ancora continuare a lavorare prima dell’effettiva entrata in vigore del portafoglio è quello del rispetto della privacy e delle normative sulla protezione dei dati personali. L’UE ha infatti posto un’enfasi particolare sulla protezione dei dati sensibili e sull’adozione di misure rigorose per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni personali degli utenti, includendo il controllo diretto degli utenti sulle informazioni condivise e l’implementazione di meccanismi di sicurezza avanzati per prevenire l’accesso non autorizzato. Azioni necessarie