I Coribanti del Liceo Chiabrera tornano sulla scena con “MEDEA ovvero il non visto” liberamente tratto da Medea di Euripide, che verrà rappresentata in prima al Teatro Chiabrera di Savona, sabato 4 maggio alle ore 21. L’adattamento è del regista Marco Guerrini.

Una settimana dopo Savona, I Coribanti del Liceo Chiabrera porteranno Medea al Teatro Greco di Palazzolo Acreide, nell’ambito del XXVII Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani.

Il cast di giovani attori è composto da studenti liceali affiancati da numerosi tecnici per la realizzazione delle scene, dei costumi e per la gestione organizzativa dello spettacolo. Responsabili del laboratorio scene e costumi e dell’ultra trentennale progetto Théatron sono le professoresse Simonetta Tortarolo e Claudia Callandrone.

L’organizzazione generale è gestita da Stefano Boagno con la collaborazione di Matteo Rebagliati e Umberto Defacis. Il Direttore di Scena è Beatrice Cavaleri Marson. Primo assistente alla regia Riccardo Tortarolo.

Con “Medea” i Coribanti giungono alla messa in scena del 32° spettacolo mantenendo orgogliosamente il primato tra le scuole italiane di essere uno dei più vecchi progetti scolastici dedicati al teatro. Abbiamo costruito all’interno di un liceo una realtà che stupisce ogni giorno di più, un vero laboratorio di scene e costumi, che lavora con scarsità di mezzi ma grandezza di cuore. L’alto valore sociale, educativo ed inclusivo dei Coribanti, garantisce ai ragazzi di scoprire nuove attitudini ma soprattutto di migliorare le capacità relazionali, di valorizzare le capacità di gestione e organizzazione all’interno di una struttura di vera compagnia in cui i ruoli vanno rispettati per garantire un funzionamento efficiente della macchina teatrale.