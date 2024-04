Grande esemplare di tartaruga marina “Caretta caretta” ritrovata senza vita sulla spiaggia di Albisola

Albisola Superiore. Sarà effettuata nei prossimi giorni l’autopsia sull’esemplare di tartaruga “Caretta caretta” rinvenuta privo di vita questa mattina sulla spiaggia del litorale albisolese.

La carcassa dell’animale pesa all’incirca 50 chilogrammi ed è stata già rimossa dal personale incaricato una volta arrivato sul posto e ricevuta la segnalazione.

“Sul carapace ha il segno di una vecchia ferita – spiega Nicola Pussini, veterinario dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta – in settimana faremo una serie di esami per capire le cause della morte”.

“Non si sa se sia esemplare maschio o femmina”.

“All’anno – continua – rinveniamo una decina di queste tartarughe marine”. Questa specie, è la più comune del Mar Mediterraneo.

(foto dal gruppo Facebook “Sei di Albisola se…”)