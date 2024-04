Gli studenti del Mazzini Da Vinci e del Grassi raccontano la “loro” città con sogni, paure e amori: ecco il libro “Invisibile immaginare”

Savona. La società Dante Alighieri di Savona ha ospitato per il Dantedì i ragazzi dell’ISS Mazzini Da Vinci e del Liceo scientifico O Grassi. Un’ora di letture e pensieri con uno dei più grandi narratori ed intellettuali italiani del secondo Novecento. La giornata è iniziata con le note di ‘Oltre il ponte’ ballata scritta da Calvino che rappresenta un bilancio della lotta partigiana, dopo sono stati letti e commentati alcuni brani tratti dal romanzo neorealista Sentiero dei nidi di ragno e da Palomar. Poi si è parlato de I nostri antenati ovvero una trilogia d’esperienze per come realizzarsi esseri umani, incompleti, isolati, vuoti. Infine è stato presentato un esperimento di narrativa combinatoria ‘Invisibile immaginare’ di prossima pubblicazione.

“La scuola è lavoro in rete (scientifico e Mazzni da Vinci), è integrazione (hanno partecipato alcuni alunni con abilità diverse), è cultura (Calvino presentato con letture, grafica, narrativa combinatoria e caa, cioè comunicazione aumentativa e alternativa). Partendo dall’opera di Calvino abbiamo domandato ai ragazzi di costruire con le parole le loro città invisibili, abitate da sogni, paure, incertezze e grandi amori; potevano scegliere se raccontare una città a cui erano particolarmente legati, la città natale o la città in cui tornano ogni estate in vacanza, oppure una città immaginaria o addirittura una utopica o esistita in epoche remote”, spiegano le docenti Francesca Frumento, Elisa Falce e Arianna Puppo.

“Dovevano inserire nel testo elementi descrittivi e intimi, essere visionari. Infine, al termine del racconto, gli alunni hanno abitato le loro città con uno scatto fotografico realizzato nel laboratorio della scuola e rielaborato dai compagni grafici. Il risultato del lavoro corale che abbiamo svolto è raccolto nel libro “Invisibile Immaginare”, che vi parla di noi, di parti ricombinate insieme delle nostre esistenze, ma anche dei pensieri dell’unico grande inimitabile maestro che ha nutrito la nostra fantasia e regalato parole alle nostre penne: Italo Calvino”.

“La cornice dell’opera è la nostra scuola, i dialoghi che ascoltiamo in classe e nei corridoi, le liti e gli abbracci, lo studio e le risate, la rabbia e le difficoltà, i provvedimenti disciplinari, i dieci ed i due; tutta la meraviglia di crescere e la possibilità di istruirsi”, concludono.