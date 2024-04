Giornata mondiale Malattia di Parkinson, Brunetto (Lega): “In Liguria Centri all’avanguardia per assistenza mirata ai pazienti”

Liguria. “Oggi ricorre la Giornata mondiale della Malattia di Parkinson, istituita dall’European Parkinson’s Disease Association (EPDA) in omaggio alla data di nascita di James Parkinson, medico inglese che nel 1817 descrisse per la prima volta i sintomi della malattia”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto.

“Anche in Liguria,- ha proseguito, – occorre una maggiore sensibilizzazione e confronto tra esperti, medici, caregiver e famiglie su questa patologia neurodegenerativa, la più diffusa al mondo, favorendo la ricerca medico-scientifica per terapie innovative. A Genova esiste il Centro per la Malattia di Parkinson e i Disordini del movimento del San Martino, che si dedica alla cura dei pazienti dal 1988 ed è stato riconosciuto da Regione Liguria anche come Centro di riferimento per la diagnosi e cura della Malattia di Huntington e delle Malattie Rare (Malattia di Huntington, Distonia, Parkinsonismi atipici)”.

“Il Centro, che è all’avanguardia e svolge attività di formazione per gli studenti di Medicina, offre cinque ambulatori dedicati alla cura dei pazienti in maniera mirata. Sul territorio ligure esistono poi diversi progetti sul territorio, come quelli in collaborazione con l’Asl 2 Savonese, e a metà degli anni Novanta è nata l’Associazione Ligure Parkinson, gestita da volontari, che organizza numerose attività e si avvale del supporto di medici specialisti”.

“Gli altri Centri liguri o ambulatori in cui è possibile trovare un’assistenza mirata per i pazienti malati di Parkinson si trovano a Genova presso l’Ospedale Padre Antero Micone di Sestri Ponente, Casa della Salute di Voltri, Colletta di Arenzano, Villa Scassi di Sampierdarena, Celesia di Rivarolo, Galliera di Carignano, Poliambulatorio di via Assarotti, Palazzo della Salute di Struppa, Poliambulatorio di Quarto, Poliambulatorio di Recco; a Savona presso l’Ospedale San Paolo e Santa Corona di Pietra Ligure; a Imperia presso la Neurologia dell’Asl 1 e la Neurologia dell’Ospedale di Sanremo; a Lavagna presso la Neurologia dell’Asl 4; alla Spezia presso la Neurologia dell’Asl 5”, ha concluso.