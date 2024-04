Garlenda 2024, ecco le “cartoline dei suggerimenti” della lista Tezel: “Vogliamo ascoltare le idee dei cittadini”

Garlenda. Sabato 6 aprile la lista civica “Garlenda per tutti”, che sostiene la candidatura di Luigi Tezel a sindaco della cittadina, inizierà la distribuzione delle “cartoline dei suggerimenti”.

“Sappiamo che trovarsi pubblicità nella cassetta delle lettere può essere sgradevole ma questi fogli sono importanti per noi – dicono dalla lista rivolgendosi direttamente ai cittadini – Vogliamo conoscere i vostri desideri, le vostre preoccupazioni, i vostri suggerimenti per la nostra splendida città. Compila la cartolina con quello che preferisci e imbucala nella nostra cassetta delle lettere in via Lerrone 28 (puoi imbucarla sempre, anche se il point è chiuso). Se lo desideri puoi restare anonimo, l’inserimento del numero di telefono è solo facoltativo. Noi di ‘Garlenda per tutti’ vogliamo scrivere un programma che tenga conto dei bisogni dei cittadini e delle realtà presenti sul territorio e questo è un modo per sentire le vostre idee”.

Il candidato sindaco Luigi Tezel è presente all’info-point in via Lerrone 28 ogni sabato dalle 17 alle 19, per chiunque volesse avere informazioni o esprimere le proprie opinioni.

Tezel afferma: “Sono lieto di iniziare questa campagna di ascolto della cittadinanza, siamo i primi a fare iniziative del genere e speriamo di avere un riscontro positivo, così come lo stiamo avendo dagli incontri con le associazioni del territorio. Negli orari di apertura del Point potrete inoltre trovare le cartoline e l’urna in cui imbucarle direttamente da noi”.