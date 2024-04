Galà dello sportivo Savonese: l’ingauno Samuele Iorio vince il Premio speciale Ambasciatore della provincia di Savona

Savona. Una serata all’insegna dello sport, della solidarietà e dell’inclusione andata in scena ieri sera al Teatro Chiabrera, la prestigiosa kermesse “Galà dello Sportivo Savonese”, manifestazione in cui vengono assegnati premi agli oltre 200 atleti savonesi paralimpici e normodotati, vincitori nel 2023. La serata è stata condotta da Katia Orengo e Sabrina Calcagno alla presenza del sindaco di Savona Marco Russo e dell’assessore allo spor Francesco Rossello.

I vincitori sono stati premiati direttamente dalle ragazze dell’associazione Down Savona e altre campionesse della jet ski therapy. Durante la serata anche l’estrazione di due crociere Costa offerte dall’agenzia di viaggi “Un angolo di Paradiso”.

Durante l’evento sono stati consegnati alcuni premi speciali. Ed è Samuele Iorio, giovane di Vadino di Albenga, ad aver ricevuto un premio speciale e una targa firmata dal presidente della Provincia Pierangelo Olivieri che recita “Il campione italiano 2023 Pro K1 60 kg Samuele Iorio, portabandiera della provincia di Savona al Campionato mondiale K1 Wako Pro sarà a Genova il 15 giugno 2024”.

Ricevuto da Fabio Incorvaia il premio con le seguenti motivazioni: “Il 15 di giugno Samuele Iorio sarà a Genova per il suo primo titolo del del campionato mondiale, e ci andrà come ambasciatore della provincia savonese e quindi ci sembrava doveroso assegnargli questo speciale premio”.

Le prime parole del campione di Albenga sono state di ringraziamento: “Voglio ringraziare davvero tutti e in primis il mio coach Alessandro De Blasi”, salito sul palco del Chiabrera insieme al suo pupillo.

Commenta così la serata il coach di Samuele Iorio: “Un teatro gremito e tante emozioni vissute in una serata all’insegna dello sport, della solidarietà e dell’inclusione. Samuele ha ricevuto il Premio speciale e un’ incoraggiamento per il grande impegno sportivo che lo attende a giugno dove disputerà il titolo mondiale di kickboxing e lo farà, grazie a questo premio, come ambasciatore sportivo della provincia di Savona. Ringraziamo per il riconoscimento”, conclude Alessandro De Blasi.