Furto in abitazione e ricettazione: i carabinieri arrestano due nomadi pluripregiudicati

Liguria. Come riportato dal quotidiano online Riviera24, nei giorni scorsi i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Imperia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due pluripregiudicati piemontesi residenti in un campo nomadi nei dintorni di Torino. I due sono stati ritenuti responsabili di un furto in abitazione e ricettazione commessi ad Imperia alla fine di novembre dello scorso anno.

Le indagini dei carabinieri sono iniziate alla fine di novembre, dopo il ritrovamento e il sequestro di una Fiat Punto di colore scuro abbandonata nei pressi di Piazza Unità Nazionale dai due indagati. Questi, scoperti dal proprietario di un’abitazione mentre stavano per commettere un furto, sono fuggiti alla vista delle forze dell’ordine.

All’interno della vettura, la cui targa risultava contraffatta per eludere i sistemi di videosorveglianza cittadini, i militari hanno trovato chiavi bulgare, cacciaviti, spray al peperoncino e altri attrezzi da scasso, oltre a diversi monili e capi di abbigliamento rubati e persino un foglietto con il nome e l’indirizzo di una probabile futura vittima.

Ulteriori accertamenti sul proprietario dell’auto e altri riscontri hanno permesso di ricostruire l’intero percorso e gli sopralluoghi effettuati dai due soggetti, sia in provincia di Imperia che nel ponente savonese, nei giorni precedenti al sequestro dell’auto, oltre alla loro identificazione completa.

Rintracciati dai carabinieri della compagnia di Imperia all’interno di un campo nomadi nei pressi di Torino e associati alla Casa Circondariale del capoluogo piemontese, i due indagati, due fratelli di quarantotto e quarantanove anni già noti alle forze dell’ordine per lo stesso tipo di condotte, dovranno rispondere alla Procura di Imperia dei reati di furto in abitazione aggravato, ricettazione, possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso, nonché della contraffazione della targa della Fiat Punto sulla quale viaggiavano.