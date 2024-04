Frana su lungomare Europa a Varazze: si corre per riaprire parzialmente il percorso per il 25 aprile

Varazze. Sono iniziati questa mattina i lavori per garantire, quanto prima, una parziale riapertura del tracciato di passeggiata su lungomare Europa, dove lo scorso 3 marzo era caduta una frana. Ne dà notizia il sindaco Luigi Pierfederici, sul posto questo pomeriggio per un sopralluogo.

Particolare attenzione alla sicurezza: “le progettazioni hanno richiesto più tempo proprio per garantire una apertura a sezione ristretta del percorso tenendo in principale considerazione la piena incolumità delle persone che percorreranno il tratto – ha sottolineato il sindaco Luigi Pierfederici che ha aggiunto – l’obiettivo che ci siamo posti è quello di riuscire ad aprire entro il 25 aprile”.

Una raccomandazione importante: “I lavori per cercare di accelerare si fermeranno domenica e domani, sabato, proseguiranno con i mezzi che transiteranno, ovviamente in sicurezza, lungo il tracciato. Per questo – aggiunge Pierfederici – chiedo con forza però di non ostacolare e non entrare nelle aree di cantiere chiuse, perché questo metterebbe a rischio prima di tutto la sicurezza delle persone e rallenterebbe i lavori per una rapida riapertura”.