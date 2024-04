Frana a Capo Noli, Anas al lavoro: ripristino viabilità sull’Aurelia entro il 12 aprile

Noli. Il completamento dei lavori di messa in sicurezza saranno completati entro venerdì 12 aprile, quando la viabilità sulla via Aurelia tornerà a doppio senso di marcia: la conferma da parte di Anas in merito al nuovo evento franoso a Capo Noli del 29 marzo scorso, all’altezza dell’hotel, che ha costretto ad una circolazione a senso unico alternato, con conseguenti disagi.

Secondo quanto appreso, sono in corso le procedure di acquisto dei materiali necessari per effettuare la bonifica della parete rocciosa. Anas interverrà, quindi, nonostante si tratti di una porzione di versante privata, rivalendosi, poi, sul privato per il rimborso delle spese sostenute per l’interveto di consolidamento.

Una soluzione accolta positivamente, in quanto la vicenda avrebbe potuto portare a tempi lunghi per un ritorno alla normalità sul fronte del ripristino del collegamento stradale, in particolare in vista dei prossimi ponti primaverili e della stagione estiva.

I questi giorni si sono susseguiti, infatti, i contatti e i sopralluoghi tecnici da parte di Anas e della stessa amministrazione comunale nolese, proprio con l’obiettivo di riaprire completamente, e prima possibile, il tratto di Aurelia soggetto al nuovo smottamento.