Foscolo (Lega Savona) sulla mozione di sfiducia: “Dalla parte di Salvini sempre”

Savona. “Stiamo dalla parte di Salvini sempre”. Così Sara Foscolo, segretario provinciale della Lega Savona commenta la mozione di sfiducia presentata alla Camera dei Deputati nei confronti del ministro alle infrastrutture Matteo Salvini.

La mozione, la cui votazione è in programma domani, è stata presentata dall’opposizione in merito ai rapporti tra il vicepremier e Russia Unita, il partito del presidente Russo Vladimir Putin.

“Questi sono giochi preelettorali che non riguardano la politica locale, succede quando ci sono elezioni in vista – prosegue Foscolo – come in questo caso le europee. Sono discorsi già visti e rivisti”.

Salvini e il Carroccio hanno dichiarato che i rapporti sono stati interrotti quando la Russia è entrata in guerra con l’Ucraina: “Non entro nel merito delle dichiarazioni del segretario nazionale, siamo garantisti”.

Stessa posizione anche per Francesco Bruzzone, deputato della Lega e unico rappresentante del savonese in parlamento: “E’ un gioco elettorale basato sul nulla, ora siamo in campagna elettorale e questi sono giochetti della politica romana che trova il tempo che trovano. Questi sono film già visti”.