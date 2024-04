Forza Italia, Camilla Ciccarelli nominata segretario provinciale di Azzurro Donna

Savona. Continua il lavoro dei rappresentanti di Forza Italia della provincia di Savona per il rilancio del partito sul territorio.

“Come promesso – ha dichiarato il commissario provinciale del partito Luigi Pignocca – abbiamo lavorato per dare a Forza Italia una squadra capace e preparata. Il primo risultato è la nomina di Camilla Ciccarelli a segretario provinciale di Azzurro Donna”.

“Innanzitutto vorrei ringraziare Milena Raco, segretario regionale di Azzurro Donna, e l’onorevole Catia Polidori, segretario nazionale di Azzurro Donna, Carlo Bagnasco, segretario regionale di Forza Italia, per l’opportunità e la fiducia che mi hanno accordato – ha dichiarato Camilla Ciccarelli – sono convinta che la partecipazione delle donne in politica rappresenti un valore aggiunto e che la politica debba mettere al centro le tematiche dell’universo femminile”.

“Mi propongo – aggiunge il neo segretario provinciale – di dare il mio apporto alla provincia di Savona come a tutta la Liguria in termini di sensibilità e proposte per accrescere la qualità della vita delle donne e di tutti i cittadini”.

“Sono molto contento per la nomina di Camilla – ha dichiarato il vice capogruppo di Forza Italia in Regione Angelo Vaccarezza – i nostri percorsi politici si sono incrociati già da qualche anno, è una donna giovane piena di entusiasmo, e vanta già due importanti esperienze come amministratore nei Comuni di Savona e Spotorno; sono sicuro che svolgerà il suo compito con ottimi risultati”.