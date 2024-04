Finale, al via l’asfaltatura in via Brunenghi

Finale Ligure. Lunedì e martedì verrà asfaltata via Brunenghi nel tratto all’altezza dello stadio Borel a Finale Ligure. A seguire verranno asfaltate altre vie della città.

In contemporanea prosegue l’attività dei Custodi del Bello per il recupero del decoro cittadino. Nelle stesse giornate prevista la conclusione del Lungomare Migliorini. Da mercoledì per un intera settimana il lungomare sarà nuovamente accessibile ai pedoni (escluso ai mezzi).

“E’ un periodo importante per continuare nella manutenzione cittadina come ormai facciamo da anni – commenta il vicesindaco Andrea Guzzi -. Il lungomare sarà concluso nella sua interezza e pronto per la stagione estiva ormai alle porte per farci trovare belli ed ordinati nei confronti dei graditi ospiti, sempre più numerosi, ed anche e soprattutto per i nostri concittadini. A seguire completeremo il rinnovo dell’arredo e la tinteggiatura dei pali della luce in modo da completare un restyling utile e necessario”.