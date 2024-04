Festeggiamenti a Celle per l’inaugurazione della sezione Carristi di Savona-Imperia e la benedizione del Labaro

Celle Ligure. Si svolgerà domenica prossima, 7 aprile, la cerimonia di inaugurazione della Sezione Carristi di Savona – Imperia e la benedizione del Labaro intitolato al Maggiore Medaglia d’Argento al Valor Militare, Vittorio Ceva del Quarto Reggimento Fanteria Carrista, originario di Millesimo. Questa Associazione è composta da Carristi ed è nata, per la provincia di Savona e Imperia, nell’estate del 2022.

Domenica si benedirà la sua insegna militare in una giornata dedicata a Vittorio Ceva. I Carristi sono molto impegnati anche in opere e iniziative di volontariato, come la Colletta Alimentare, in collaborazione con gli Alpini. Presidente dell’Associazione Carristi di Savona – Imperia, il Caporale Andrea Freccero, vicepresidente Alessandro Gaggero. Una cerimonia, quella di domenica, che si svolgerà durante la mattinata alla presenza del sindaco Caterina Mordeglia.

Dopo la Messa, in Convento alle 10, l’Alzabandiera e la sfilata verso il Monumento ai Caduti. Presenzierà alle celebrazioni il presidente nazionale dei Carristi d’Italia, il Generale di Divisione Sabato Errico insieme al Primo Capitano Carrista Mario Mazzini e al Generale Enrico Mocellin. “Siamo lieti di accogliere nella nostra Associazione – invita il presidente Andrea Freccero – Carristi o simpatizzanti in modo da farla crescere sempre più”.