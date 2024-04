Festa della Liberazione, le celebrazioni nel savonese per il 25 Aprile

Provincia. In alcune località della nostra provincia sono già cominciate da diversi giorni, ma avranno il loro culmine nella data canonica del 25 aprile le celebrazioni per Festa della Liberazione.

Diverse le iniziative organizzate nelle località della provincia per ricordare un anniversario storico per l’Italia, ancora denso di significati a livello politico.

SAVONA

Nella città della Torretta la Festa della Liberazione sarà oggetto quattro giorni di celebrazioni: clicca qui per il programma completo.

Giovedì 25 aprile alle 10 al Sacrario dei Caduti alla Resistenza, nel Cimitero Monumentale di Zinola, si terrà la deposizione di una corona d’alloro e l’Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti leggerà il “Giuramento di Mauthausen”. A seguire il vescovo Calogero Marino presiederà la messa, concelebrata dal vicario della parrocchia Santo Spirito e Concezione don Luis Becerra. Per la cerimonia sarà a disposizione un servizio bus gratuito con partenza alle 9.30 dall’ex pesa pubblica in piazza del Popolo.

Fra le iniziative civili spicca la proiezione su un maxischermo di un video girato dall’allora diciannovenne studente universitario Mauro Cerulli il 20 aprile 1974 (cinquant’anni fa), giorno dell’inaugurazione del “Monumento alla Resistenza” di Agenore Fabbri, che si terrà il 24 aprile sera in piazza Martiri della Libertà dopo l’arrivo dei cortei con fiaccolate dai quartieri.

FINALE LIGURE

Il centro studi “Costituzione e Democrazia” in collaborazione con il Comune di Finale Ligure, propone due incontri sul tema “In memoria di Giacomo Matteotti e delle italiane e degli italiani che si opposero al fascismo”. Lunedì 22 aprile alle 16 nella Sala Gallesio di via Pertica a Finalmarina incontro aperto al pubblico. Mercoledì 24 aprile alle 10 presso l’auditorium di Santa Caterina a Finalborgo incontro riservato agli istituti superiori di Finale Ligure.

La sezione Anpi “Mirko Bruzzi” di Finale Ligure e il Nuovo Polo Scolastico Finalese – Ipsia rinnovano per il secondo anno consecutivo la collaborazione per la realizzazione della comunicazione degli eventi legati al 25 Aprile, una collaborazione concordata per tre anni consecutivi, in avvicinamento al 2025 anno in cui si festeggerà l’80esimo anniversario della Liberazione. La classe 5Grafici ha realizzato sia il manifesto che la cartolina commemorativa. Il manifesto definitivo vanta la produzione grafica di Federica Berlingeri e Elena DeVincenti.

L’immagine é stata scelta tra alcune immagini d’archivio e rielaborata in modo da apparire stampata con l’effetto mezzatinta, metodo sorto agli albori della fotomeccanica per realizzare i cliché tipografici per le illustrazioni. Questo trattamento applicato sull’immagine del bacio tra una donna del popolo e un soldato, rende la fotografia simile ad un’illustrazione. La foto si fonde poi con alcuni papaveri rossi, sempre a mezzatinta, che incorniciano il bacio. I fiori, simbolo della liberazione, sono insieme il ricordo dei caduti ed espressione di una rinascita.

L’Associazione Nazionale dei Partigiani d’Italia si colloca “al bivio tra rassegnazione e speranza, tra politica e società civile, tra istituzioni e cittadini, consapevole che la difesa della Democrazia è un tutt’uno con la sua promozione, che sono soprattutto i cittadini il presidio della Democrazia. Ringraziamo la professoressa Sechi per la collaborazione e i ragazzi per la partecipazione e per i bei lavori che sono nati. L’impegno all’educazione civica si può esercitare in vari modi: questo ci sembra quello più adatto per renderli protagonisti in prima persona. Ci teniamo a portare alti i valori della nostra Associazione tendendo lo sguardo al presente; i ragazzi ne sono la prova”.

Le celebrazioni del 25 Aprile a Finale Ligure avverranno nel corso della mattinata, alle 9 il consiglio comunale straordinario, poi il corteo per le vie del centro cittadino con la deposizione dei fiori ai Monumenti dei Caduti per terminare alle 11 circa in piazza Vittorio Emanuele II con i saluti e gli interventi a cura di: Ugo Frascherelli, sindaco di Finale Ligure; Daniele Scarampi, dirigente scolastico del Nuovo Polo Scolastico Finalese; Marta Dabove, presidente di Anpi Finale Ligure. La giornata proseguirà con l’evento del “25 aprile (R)esiste” presso la Fortezza del Priamar, Savona a cura dell’Anpi provinciale e molte altre associazioni del territorio: mostre, animazione per bambini, stand enogastronomici e concerti accompagneranno la giornata dal primo pomeriggio fino a tarda sera.

ALBENGA

Programma celebrazioni 79° anniversario della Liberazione ad Albenga Città Medaglia d’Oro al Merito Civile:

24 APRILE: alle 21.00 Fiaccolata “Cammino della Memoria”. Ritrovo in via Fiume – ex case Incis.

25 APRILE: alle 9 Funzione religiosa nella Cattedrale S. Michele Arcangelo; alle 9.45 Deposizione fiori al Monumento ai Caduti di Piazza IV Novembre; alle 10 Corteo verso Piazza del Poplo e deposizione corona d’alloro al monumento dei Partigiani; alle 10.15 Orazione Ufficiale di Loris Viari Ufficio Presidenza Anpi Genova. A seguire Corteo verso il Sacrario della Foce del Centa per l’omaggio ai Martiri (percorso: Viale Martiri della Libertà – Viale Italia – Lungomare C.Colombo con l’accompagnamento del Corpo Bandistico G.Verdi; alle 18 Concerto della Liberazione nei Giardini Pubblici Libero Nante. Esibizione dell’accademia Musico-Vocale Ingaunia “E.Marcelli”.

Dal 25 aprile al 1 maggio Albenga ricorda l’eroe della Resistenza Felice Cascione “U Megu” con una mostra di fotografie e oggetti appartenuti al comandante partigiano. Nei locali Ucai, in piazza dei leoni, il ricercatore albenganese Pino Fragalà renderà pubblica parte della sua collezione di cimeli, permettendo alla città di conoscere la realtà di ciò che accadde ad Alto (Cn) nel lontano 1944. A 80 anni dalla morte di Cascione, in collaborazione con l’Anpi provinciale di Imperia, l’Istituto Storico della Resistenza imperiese e la Fivl ingauna, si renderà omaggio a Felice Cascione riportando parte della storia del nostro territorio. Dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 21, la mostra sarà aperta ai visitatori che avranno così la possibilità di conoscere fatti che hanno caratterizzato la Resistenza nella Prima zona Liguria, il territorio che comprendeva l’area costiera da Ventimiglia a Ceriale e tutto l’entroterra fino a Upega, Viozene e Ormea.

ALASSIO e LAIGUEGLIA

Le Città di Alassio e Laigueglia celebrano il 25 Aprile, Festa della Liberazione. “Nulla al mondo può impedire all’uomo di sentirsi nato per la libertà. Mai, qualsiasi cosa accada, potrà accettare la servitù: perché egli pensa” è la frase di Simone Weil riportata sul manifesto a cura di Comune di Alassio e A.N.P.I. Sezione Alassio – Laigueglia.

Il programma della giornata del 25 aprile 2024 prevede: a Laigueglia, alle ore 9.30, raduno in Piazza della Libertà e deposizione delle corone di alloro al Monumento e alle Lapidi ai Caduti. Ad Alassio, alle ore 10.30, raduno in Piazza della Libertà e Santa Messa; saluto del Sindaco Marco Melgrati; saluti dell’A.N.P.I. Sezione Alassio – Laigueglia; orazione della Dott.ssa Anna Traverso, consulente scientifica presso l’ISREC di Savona; brani musicali eseguiti dal vivo dalla “Ollandini Casual Orchestra” dell’Istituto Comprensivo Statale di Alassio; deposizione delle corone di alloro nell’atrio del Comune, ai Monumenti ai Caduti, al Monumento degli Alpini e alla Lapide posta sul Pontile Bestoso. In caso di pioggia la Santa Messa si svolgerà presso la Collegiata di Sant’Ambrogio, al termine della cerimonia civile.

Venerdì 26 aprile, inoltre, riparte il ciclo di conferenze culturali presso la sede sociale di Palazzo Morteo, il giorno dopo della grande commerazione della Festa di Liberazione, “anche noi dell’Associazione Giovani Alassio, ci teniamo a omaggiare gli eroi che hanno dato vita alla nostra Italia; in collaborazione con l’Anpi di Alassio-Laigueglia nella persona del presidente Franca Oliva, abbiamo scelto di parlare della Resistenza nel nostro comprensorio e il ruolo delle donne in queste vicende. Vorremmo sottolineare l’importanza di una storia da non dimenticare e contribuire a non far dimenticare ai nostri coetanei questi eventi. Vi aspettiamo numerosi alle 21 per passare una piacevole ora insieme alla cultura e scambiarci i saluti”, il presidente di AGA, Pietro Gianetti.

LOANO

Loano celebra il 25 Aprile, Festa della Liberazione. Alle 10 presso il monumento ai caduti sulla passeggiata a mare l’Asd Modern Jazz Dance presenta lo spettacolo di canto e ballo “Liberi… Liberi”. Alle 11 è in programma il raduno in piazza Italia. Il corteo si sposterà poi nei giardini “Sandro Pertini” per la posa di un mazzo di fiori davanti al monumento alla Resistenza. Alle 11.20 presso il monumento ai caduti sulla passeggiata a mare saluto del presidente della sezione Anpi di Loano Giovanni Rovelli; intervento di docenti e studenti dell’istituto Falcone; orazione ufficiale del professor Luigi Vassallo; chiusura del sindaco di Loano Luca Lettieri. Alla cerimonia partecipa il nipote del partigiano Guido D’Alonzo, trucidato dai San Marco a Loano nell’ottobre 1944, e Davide Morante, sindaco del Comune di Salle. Parteciperà la banda dell’Associazione Musicale Santa Maria Immacolata. Alle 18 messa in piazza dei Caduti a Verzi.

VARAZZE

Celebrazioni del 25 Aprile 2024 a Varazze coronate da due giornate dedicate alla Memoria e al Riconoscimento. Varazze si prepara a commemorare il 25 aprile, festa nazionale della liberazione, con una serie di eventi significativi che renderanno per due giorni omaggio alla memoria e al sacrificio di coloro che hanno lottato per la libertà e la democrazia durante la Resistenza.

La giornata del 24 aprile inizierà alle ore 10,00 con una visita alla trincea risalente alla Seconda Guerra Mondiale in frazione Cantalupo. Grazie al lavoro instancabile del Gruppo Alpini di Varazze e degli alunni delle classi quarta A, B e C della scuola primaria Giuseppe Massone, questa testimonianza storica è stata riportata alla luce. Una corona di alloro sarà poi deposta alla targa ricordo in segno di rispetto e gratitudine.

Il pomeriggio si animerà, alle ore 15,00 con un emozionante concerto degli alunni della scuola secondaria di primo grado “Fabrizio De Andrè” e della scuola primaria “G. Massone” in piazza Beato Jacopo, che metterà in luce il talento e l’impegno dei giovani artisti.

La serata si concluderà al Teatro Don Bosco con lo spettacolo teatrale “Senza perdere la Gioia”, che racconta le esperienze di un contadino reggiano durante la guerra, il lager e le lotte sociali, offrendo uno sguardo intimo e toccante sulla storia e sulle sofferenze di quei tempi. Appuntamento alle ore 21,00.

Il 25 aprile, la città si riunirà per onorare ulteriormente la memoria dei caduti e dei combattenti della Resistenza. Dalla deposizione di corone alle lapidi di Lelio Basso e Emilio Vecchia, alla partecipazione al corteo che attraversa le strade di Varazze per giungere al monumento ai Caduti di tutte le guerre, ogni momento è carico di significato e riconoscenza.

Dalle ore 10:30: i cittadini, le Rappresentanze Combattentistiche, Autorità Civili e Militari si riuniranno presso il Palazzo Comunale. Il corteo, attraverserà le strade della città per deporre corone di fiori presso lapidi e monumenti simbolo della nostra storia e del nostro impegno per la pace.

Alle ore 11:00, la cerimonia si sposterà lungo la passeggiata a mare, culminando con l’alzabandiera presso il Molo Marinai d’Italia, seguito dalla deposizione di una corona in onore di Nello Bovani a Piazza Bovani.

Le cerimonie ufficiali includono saluti e discorsi del Sindaco, del Presidente del Consiglio comunale, di Don Claudio Doglio, Parroco della Chiesa di Sant’Ambrogio, e del Presidente della sezione ANPI di Varazze, accompagnati dalla solenne musica della Banda Cittadina “Cardinal Cagliero”.

La presenza e la partecipazione di tutti sono calorosamente invitate, in quanto queste celebrazioni non solo ricordano il passato, ma ci invitano anche a riflettere sul valore della libertà e della democrazia, e sull’importanza di difenderle con ogni mezzo, come ci ricorda il celebre pensiero di Sandro Pertini: “Dietro ogni articolo della Carta Costituzionale stanno centinaia di giovani morti nella Resistenza. Quindi la Repubblica è una conquista nostra e dobbiamo difenderla, costi quel che costi”.

QUILIANO

Il programma delle iniziative è stato steso come di consueto, con la collaborazione delle sezioni Anpi. del territorio e l’istituto comprensivo di Quiliano.

Il primo appuntamento del programma è previsto per sabato 20 aprile 2024 alle ore 18, presso la Sala Consiliare sita in Piazza Costituzione a Quiliano: verrà infatti presentato il libro illustrato “Gli otto ribelli” a cura di ANPI – sezione Teccio del Tersè.

Nella mattinata di mercoledì 24 aprile 2024 alle ore 10.00 presso la località Roviasca, si terrà la deposizione dei fiori presso il cippo Bruno Ferro, a cura di Anpi Valleggia.

Nella serata di mercoledì 24 aprile 2024 alle ore 20.00 ci sarà il ritrovo presso la Piazza Caduti Partigiani a Quiliano: gli alunni della Scuola Secondaria di primo Grado IC Quiliano daranno vita ad un reading di letture sul tema: “L’altra Resistenza: pensieri e letture in ricordo della vicenda degli Internati Militari Italiani”. Terminata la fase delle letture condivise con i cittadini, prenderà quindi inizio la tradizionale fiaccolata con la partenza dalla piazza Caduti Partigiani per giungere infine davanti al Teatro Nuovo di Valleggia. Dopo i saluti delle due sezioni ANPI del Quilianese e il saluto del sindaco Nicola Isetta, presso il Teatro Nuovo di Valleggia si svolgerà alle 21 lo spettacolo “Canzoni resistenti” a cura del gruppo degli YoYoMundi: si tratta di un evento speciale espressamente voluto dall’Amministrazione Comunale, che nasce dalla collaborazione con l’Associazione culturale “E20” di Finale Ligure, e si tratta nello specifico di uno spettacolo teatrale di canzoni e poesie dedicate agli anni di “lotta e speranza” che hanno portato alla Liberazione. L’ingresso è libero.

Nella mattinata di giovedì 25 aprile 2024 alle ore 9.30, presso il Cimitero comunale di Quiliano si terrà la commemorazione dei partigiani quilianesi caduti Luigi Caroli, Santino Marcenaro e Francesco Rocca presso il cippo (situato dietro il cimitero). Seguirà, in località Roviasca, a partire dalle 10.30 un appuntamento di preghiera e riflessioni per i caduti della Resistenza: seguirà poi un piccolo rinfresco offerto dal Circolo ACLI San Sebastiano di Roviasca. Infine alle 13 presso la sede della Società di Mutuo Soccorso Montagna si terrà il pranzo garibaldino (sono aperte le prenotazioni al numero telefonico 019 / 8878407).

“In questo momento storico, dove altri cercano di riscrivere la storia, dove si oscurano le ragioni vere della Liberazione, che nasce dall’azione dei partigiani contro la dittatura nazifascista, è necessario – ora più che mai – ricordare, fare memoria, rimarcare i valori della nostra democrazia, della nostra Costituzione, le radici della nostra Repubblica. Per queste ragioni riteniamo fondamentale la celebrazione del 25 aprile, nella ricorrenza del 79° anniversario della Liberazione – dichiara il sindaco di Quiliano Nicola Isetta – Il programma di questa ricorrenza fondamentale per la nostra comunità, che nasce dalla collaborazione fattiva con le sezioni Anpi del territorio comunale, riveste una natura molteplice, derivante proprio dall’obiettivo di far percepire e condividere a tutta la popolazione i valori dell’antifascismo, dai quali è nata la Repubblica Italiana.”

NOLI

Si terrà martedì 23 aprile alle ore 21, 00 presso il teatro Defferrari di Noli con ingresso libero, ⁸lo spettacolo “Senza perdere la gioia ”

Si tratta di una toccante rappresentazione delle vicende , tratte dall’omonimo libro del giornalista Stefano Morselli, che narrano la storia del contadino reggiano Eros Oliva detto il Nigher. Eros era un soldato della seconda Guerra Mondiale, che dopo l’8 settembre 1943 viene deportato ad Auschwitz. Sopravvive a quella terribile esperienza, ma ne resterà per sempre segnato.

Introdotta e affiancata dall’autore del libro , la rappresentazione è affidata all’attrice musicista Marta Giardina accompagnata dai musicisti Claudio Massola, Bruno Giordano, Marco Pizzorno e Alessandro Delfino.

La serata è organizzata dalla Filarmonica amici dell’Arte, dalla sezione A.N.P.I di Noli, teatro Defferrari e Noli Social Club , con il patrocinio del comune di Noli.

CARCARE

In occasione della Giornata del 25 aprile anche quest’anno il Liceo Calasanzio prevede di riservare ampio spazio alle attività di commemorazione e approfondimento sui temi della Resistenza e della Libertà. Da diversi anni ormai il nostro istituto si avvale con onore dell’importante sostegno e contributo dell’ANPI per trasmettere alle giovani generazioni di studentesse e studenti i valori fondanti per una cittadinanza attiva, partecipe e consapevole della propria storia e dunque delle proprie radici etiche.

Da un paio d’anni il valido contributo della sezione carcarese dell’Anpi si è anche trasformato in una collaborazione ufficiale, valida per l’acquisizione dei crediti PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) di cui il Liceo si fregia di poter fruire.

Quest’anno, grazie al finanziamento dell’Associazione De Mari e con la partecipazione delle autorità comunali, l’Anpi di Carcare e l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Savona ci proporranno la visione di un docufilm dal titolo “Pietre Parlanti” Sei storie di donne nella Resistenza Savonese. L’evento, che si svolgerà nella giornata di martedì 23, in due turni presso l’aula Magna del Liceo, verrà introdotto dal presidente dell’Isrec Mauro Righello a partire dalle ore 8 e verrà seguito da un confronto/dibattito con gli studenti.