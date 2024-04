“Felice di far parte della direzione provinciale di Forza Italia”

Savona. “Sono molto felice e fortemente motivata per la scelta di entrare a far parte della direzione provinciale di Forza Italia Savona”.

“Ringrazio il commissario provinciale Luigi Pignocca e il consigliere regionale Angelo Vaccarezza per avermi voluto coinvolgere nel progetto di rinascita di Forza Italia, in una sfida che avrà, per quanto mi riguarda, quale obiettivo principale , il rafforzamento del reale contatto col territorio e con tutti i cittadini, nel tentativo di risolvere le criticità che intersecano i bisogni più urgenti ed importanti”.

“Sono certa che Forza Italia saprà interagire in modo moderato e costruttivo con tutte le realtà presenti nel nostro territorio, aperta al dialogo e alla collaborazione con le varie componenti della nostra società: proprio questa convinzione mi spinge ad un impegno politico e amministrativo sempre più consapevole e preparato al fine di affrontare le rilevanti sfide del futuro del nostro paese”.

Claudia Callandrone