Export, Toti all’evento “Selecting Italy” della Conferenza delle Regioni

Liguria. “Seguendo l’esempio di successo di Expo Dubai, la Liguria sarà tra i protagonisti a Osaka, in Giappone, per l’Expo 2025 e rappresenterà il sistema Paese anche attraverso le tantissime eccellenze del territorio. Saranno quattro i principali asset su cui punteremo. Da un lato la nautica, che raccoglie un’eredità storica legata alle rotte commerciali, alla tecnologia e all’industria marittima, dall’altro lato ci saranno turismo, città d’arte e agroalimentare. Sarà un’occasione per tutto il Paese di rafforzare l’export globale, che in Liguria dal 2019 al 2023 è cresciuto del quasi 50% posizionandola al secondo posto tra le Regioni del Nord”.

Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti nel corso dell’evento “Selecting Italy – Attrazione investimenti esteri e catene regionali del valore” organizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con focus sulla presenza dell’Italia all’Expo di Osaka, in Giappone.

“Forte della sua leadership nella cantieristica navale e nel settore crocieristico – prosegue Toti -, con oltre 3 milioni di passeggeri movimentati nel 2023, e una rete portuale tra le più competitive d’Europa, la Liguria porterà in Giappone anche la sua multifunzionalità nell’offerta turistica, promuovendo un territorio che vanta mare, città d’arte e un entroterra con ben cinque Parchi Naturali. La Liguria sarà anche esempio di sviluppo economico e infrastrutturale essendo la Regione con il maggior numero di interventi Pnrr, come le grandi opere del Terzo Valico e della Diga foranea di Genova”.