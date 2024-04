Export, dati in crescita per la Liguria: + 49% in quattro anni

Liguria. “I dati diffusi dalla Cgia di Mestre sull’export raccontano di un’economia ligure dinamica e vivace. Sono numeri molto positivi per la nostra Regione, che descrivono un territorio proiettato verso la crescita“.

Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, commentando i dati emersi da un report dell’Ufficio Studi dell’Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre CGIA dedicato all’andamento dell’export in Italia: dal 2019 al 2023 l’export ligure è cresciuto di quasi il 50%, una percentuale maggiore rispetto a quella del Nord Ovest, pari al 31,4%, e del resto del Paese, pari al 30%.

“I dati sull’export si vanno a sommare ad altre tendenze molto positive che abbiamo osservato negli ultimi mesi, come l’aumento dell’occupazione e del turismo, segno le politiche intraprese dalla Regione per accompagnare li sviluppo economico stanno dando i loro frutti e che le nostre aziende si sono dimostrate in grado di adattarsi ai cambiamenti del mercato, anche di fronte a periodi di forte crisi internazionale – continua il presidente – Cruciali per consolidare i numeri in crescita per l’export sono anche opere infrastrutturali come il tunnel sub portuale di Genova o il Terzo Valico, oltre agli investimenti nei nostri porti, dalla nuova diga di Genova alla risistemazione dei terminal della Spezia: tutti interventi che andranno a beneficio della logistica e dei trasporti, rendendo la Liguria sempre più vicina al resto d’Europa e del mondo“.